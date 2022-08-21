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  4. ВИДЕО. Как грек россиянина обыграл. Циципас вышел в финал в Цинциннати
ATP
21 августа 2022, 10:07 | Обновлено 21 августа 2022, 10:30
1790
2

ВИДЕО. Как грек россиянина обыграл. Циципас вышел в финал в Цинциннати

Стефанос Циципас сыграет в финале хардового Мастерса в США

21 августа 2022, 10:07 | Обновлено 21 августа 2022, 10:30
1790
2
ВИДЕО. Как грек россиянина обыграл. Циципас вышел в финал в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine

Стефанос Циципас (Греция, ATP 7) в полуфинале хардового Мастерса в Цинциннати (США) выиграл у россиянина Даниила Медведева (АТР 1) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

АТР Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев –7:6 (8:6), 3:6, 6:3

Медведев начал сыпаться еще в конце второго сета, где он со счета 5:0* чуть не упустил преимущество, когда грек имел 3 брейк-поинта в 9 гейме. В третьем сете Даниил слабо отыграл на подаче и Стефанос воспользовался этим, сделав брейк в 6 гейме.

Для Циципаса это третья победа над Даниилом и вторая над первой ракеткой мира в карьере.

Грек вышел в свой 5-й финал в сезоне и 22-й финал на уровне АТР, где поборется за 11-й трофей.

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Комментарии 2
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Fdail
Вот хороший игрок Циципас, если бы ещё на шлемах так играл, то цены бы не было. И за очистку Цинциннати  от нечисти тоже респект.
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+3
Александр Науменко
Дечухонізація пройшла успішно, так і надалі!
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+2
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