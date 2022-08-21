ВИДЕО. Как грек россиянина обыграл. Циципас вышел в финал в Цинциннати

Стефанос Циципас (Греция, ATP 7) в полуфинале хардового Мастерса в Цинциннати (США) выиграл у россиянина Даниила Медведева (АТР 1) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

АТР Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев –7:6 (8:6), 3:6, 6:3

Медведев начал сыпаться еще в конце второго сета, где он со счета 5:0* чуть не упустил преимущество, когда грек имел 3 брейк-поинта в 9 гейме. В третьем сете Даниил слабо отыграл на подаче и Стефанос воспользовался этим, сделав брейк в 6 гейме.

Для Циципаса это третья победа над Даниилом и вторая над первой ракеткой мира в карьере.

Грек вышел в свой 5-й финал в сезоне и 22-й финал на уровне АТР, где поборется за 11-й трофей.