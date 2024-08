Игры Свитолиной и Костюк с топами, титул Синнера, большая победа Монфиса

Завершилась еще одна теннисная неделя августа, во время которой мужчины и женщины выступали на престижном турнире ATP/WTA 1000 в Цинциннати. На одном из самых быстрых хардовых кортов в туре у украинских теннисисток были определенные успехи, но не у всех.

Финал

Арина Соболенко [3] – Джессика Пегула [6] – 6:3, 7:5

В основную сетку соревнований в Цинциннати по рейтингу пробились четыре украинки, Леся Цуренко вынуждена была начинать в квалификации. Уже в первом раунде отбора Леся борьбу и завершила, ее уверенно обыграла испанка Джессика Бузас Манейро.

Турнирный путь Леси Цуренко

❌ 1/2 финала квалификации – Джессика Бузас Манейро (Испания) [14] (2:6, 2:6)

После болезни на корт вернулась Ангелина Калинина, ей выпала именитая соперница – экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки. У Калининой уже был победный опыт в противостояниях с представительницей Дании на американской земле, но на этот раз Возняцки взяла реванш за поражения в Майями и Чарльстоне. Дальше Каролин развить успех не удалось, она проиграла во второй круге Анастасии Павлюченковой.

Турнирный путь Ангелины Калининой

❌ 1/32 финала – Каролин Возняцки [WC] (2:6, 4:6)

В отличие от Калининой Даяне Ястремской жребий выдал соперницу, у которой украинка еще не выигрывала. В первом раунде Даяна сразилась с одной из лучших теннисисток прошлого сезона Каролиной Муховой, которая потихоньку возвращается после длительного перерыва, связанного с операцией на запястье. Шанс впервые обыграть чешку был хороший, в стартовом сете борьба шла на равных, и судьба партии решалась на тай-брейке. Ястремская повела 6:1 и казалось, что уже ничто не сумеет помешать ей выиграть этот сет. Но получилось наоборот, и Даяна отдала 7 очков подряд. Логического объяснения этому нет, нужно принять это как факт. Дальше, само собой, особой борьбы не получилось, Мухова выиграла четвертую очную встречу у Ястремской и даже зацепила первый сет в следующем раунде с Джессикой Пегулой, которая приехала после успешной защиты титула в Торонто.

Турнирный путь Даяны Ястремской

❌ 1/32 финала – Каролина Мухова (6:7, 2:6)

Элина Свитолина изначально ждала соперницу из квалификации, ею стала Ван Яфань. Украинка в первой партии не сумела подобрать ключи ко второй подаче китаянки, из-за чего создавать давление на приеме почти не получалось. После проигрыша первой партии рисунок игры мало чем изменился, но украинка играла более стабильно, что постепенно начало приносить плоды. В третьем сете Элина сделала быстрый брейк, что и предопределило результат.

Интересная ситуация возникла во втором круге. Изначально Свитолина должна была бы сыграть с победительницей пары Аманда Анисимова – Виктория Азаренко, но обе снялись. Американка до этого дошла до финала в Торонто, поэтому ее отказ от выступлений вообще не удивил. Азаренко также играла в Канаде, где получила травму. В итоге в первом раунде вместо них сыграли два лаки-лузера: уже знакомая нам Бузас Манейро после поражения в финале отбора от Магдалены Френх одолела в основе Лучию Бронцетти. Для Свитолиной игра с испанкой выдалась проще, чем с китаянкой, но в конце первого сета были неприятные моменты.

В третьем раунде такой халявы уже не было, пришлось сражаться с одной из главных фавориток, Ариной Соболенко. В этом году Элина уже играла против этой соперницы. На вязком грунте Рима и на фоне травмы спины Соболенко украинка выглядела хорошо и была близка к победе. Здесь же шансов было куда меньше. Тем не менее, в конце первой партии Элине удалось сделать счет 5:5, но это был ее последний успех в этой встрече. Соболенко сейчас просто сильнее, и не только Элины. Что она и доказала в последующих матчах.

Турнирный путь Элины Свитолиной

✅ 1/32 финала – Ван Яфань [Q] (5:7, 6:3, 6:2)

✅ 1/16 финала – Джессика Бузас Манейро [LL] (6:4, 6:1)

❌ 1/8 финала – Арина Соболенко [2] (5:7, 2:6)

Марта Костюк после Торонто выпала из топ-20, ей нужно было набирать очки. В стартовом раунде Марте предстояла встреча с Элизе Мертенс, с которой не бывает простых матчей. Костюк сыграла трехсетовый поединок по своему любимому сценарию с проигрышем второй партии, хотя во втором раунде против Лулу Сан этого удалось избежать. Кстати, с новозеландкой украинка сыграла два матча за последние три недели, выиграв оба.

Благодаря этим победам Марта впервые вышла в третий раунд в Цинциннати. Пройти дальше было проблематично, нужно было обыгрывать первую ракетку мира Игу Свёнтек. Похоже на то, что Костюк проиграла эту встречу еще до ее начала. Иначе как можно объяснить ее желание лупить по каждому мячу, который прилетал на ее сторону корта. Раньше подобные проигрыши случались у Костюк абсолютно со всеми представительницами первой десятки, со временем это осталось только против трио Свёнтек/Рыбакина/Соболенко. Пока что запасемся терпением, со временем и в этих противостояниях у нее будут шансы.

Турнирный путь Марты Костюк [15]

✅ 1/32 финала – Элизе Мертенс (6:4, 2:6, 6:4)

✅ 1/16 финала – Лулу Сан (6:3, 7:5)

❌ 1/8 финала – Ига Свёнтек [1] (2:6, 2:6)

Что касается остальных теннисисток, то особо нужно выделить Джессику Пегулу, Лейлу Фернандес и Паулу Бадосу. Непонятно, где американка нашла в себе силы отыграть 10 матчей подряд на таком уровне, но это явно одних из лучших отрезков в ее карьере. Если вдруг вы не в курсе, то Джессика – условный Рублев женского тура с 6 из 6 проигранными четвертьфиналами на турнирах Grand Slam. В этом году в Нью-Йорке Джессика явно будет среди фавориток на титул.

Фернандес после финала US Open 2021 прогнозировано не показывала таких космических результатов, но играла намного успешнее чемпионки Эммы Радукану. Особенно хорошо выходило выступать в составе сборной Канады, с которой в прошлом году был выигран Кубок Билли Джин Кинг. На турнире в Цинциннати у Лейлы впервые за три года получилось обыграть супертопа – Елену Рыбакину, а потом и набравшую ход Диану Шнайдер. Остановила канадку на тай-брейке третьего сета только Пегула. Также Джессика не пустила в финал Бадосу, но экс-вторая ракетка мира все равно возвращается в топ-30.

Что касается парного разряда, то сестры Киченок, как и в Торонто, снова выступили не очень удачно. Надежда и Тимеа Бабош из Венгрии уже на старте проиграли «нейтралам», а Людмила и Алена Остапенко из Латвии во втором раунде уступили дуэту Тереза Михаликова / Оливия Николлс, который обыгрывали на Уимблдоне.

Финал

Янник Синнер [1] – Фрэнсис Тиафо – 7:6(4), 6:2

В этом году не смог выступить на Мастерсе в Цинциннати действующий чемпион Новак Джокович. Серб достиг, пожалуй, главной цели на сезон, выиграв золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Найти мотивацию играть перед US Open в такой ситуации ему было проблематично.

Прошлогодний финалист Карлос Алькарас выступил в Цинциннати крайне неудачно. Уже в первом матче он проиграл 37-летнему Гаэлю Монфису в двухдневном противостоянии. Испанец хоть и выиграл два последних мейджора, но на Мастерсах у него не все гладко. После финала Цинциннати-2023 Карлитос взял титул в Индиан-Уэллсе, и больше ни на одном из турниров такой категории не выходил даже в полуфинал. В этом и ответ, почему он находится на третьей позиции в мировом рейтинге.

Что касается Монфиса, то он не сумел развить стартовый успех. После победы над Алексеем Попыриным, который взял Мастерс в Торонто, а также вышеупомянутой победой над Алькарасом, муж Элины Свитолиной не смог остановить еще и Хольгера Руне из Дании.

В итоге почти ничто не помешало Яннику Синнеру выиграть еще один большой титул на харде в этом сезоне, но рубка в полуфинале со Зверевым вышла мощной (7:6, 5:7, 7:6). Кстати, Синнер стал первым итальянцем, победившим в одиночном разряде в Цинциннати с момента его открытия в 1899 году, а также первым итальянцем в Открытой эре, завоевавшим пять титулов ATP в течение календарного года. Фрэнсис Тиафо сыграл в самом крупном финале в карьере и вернулся в топ-20 мирового рейтинга.

Также турнир в Цинциннати запомнился грандиозным скандалом в поединке 1/8 финала между Феликсом Оже-Альяссимом и Джеком Дрейпером. На матчболе британец принял мяч прямо в точке падения после укороченного от соперника. Судья объявил, что британец выиграл матч, но Оже-Альяссим видел, что мяч сначала коснулся ракетки британца, потом ударился о корт на стороне Дрейпера и только потом перелетел сетку. Судья объявил о победе Джека, но на корте возникла продолжительная словесная перепалка. Дрейпер предлагал посмотреть повтор, на корт выходил супервайзер, но результат остался без изменений. В сети судью Грега Аленсфорта и Дрейпера раскритиковали практически все. После этого момента мы точно стали на шаг ближе к введению видеоповторов в теннисе.

THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!!



WHAT JUST HAPPENED...? 😱#CincyTennis pic.twitter.com/cxU4H2A4Af