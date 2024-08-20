Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР – о травме бедра: «Это немного другая проблема, чем была раньше»
ATP
20 августа 2024, 07:20 | Обновлено 20 августа 2024, 07:22
142
0

СИННЕР – о травме бедра: «Это немного другая проблема, чем была раньше»

Лидер мирового рейтинга – о готовности к US Open

20 августа 2024, 07:20 | Обновлено 20 августа 2024, 07:22
142
0
СИННЕР – о травме бедра: «Это немного другая проблема, чем была раньше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион хардового Мастерса в Цинциннати Янник Синнер оценил свое физическое состояние перед US Open.

– Мы видели, как вы время от времени хватались за бедро во время матчей. Насколько сильно вы готовы рисковать?
– Я не буду рисковать перед US Open или другими турнирами Grand Slam. Конечно, иногда чувствую боль. Мне нужно понять, в чем именно дело, потому что я чувствую, что это немного другая проблема, чем была раньше. Надо проверить после этого турнира. Я болел около недели, потом приехала в Монреаль и сыграл два матча за один день. У меня было не так много времени, чтобы восстановиться после этих двух матчей, а потом я приехал сюда. Я пока не волнуюсь, так что я счастлив играть.

Главное – постараться быть в лучшей форме перед турниром Grand Slam. У меня есть неделя, финал в понедельник. У меня есть шесть хороших дней, чтобы восстановиться и поработать. Так что я не беспокоюсь о том, чтобы быть на 100 процентов на US Open, – сказал Синнер.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября.

По теме:
Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сделана операция. Стало известно, на сколько времени выбыл легионер ЛНЗ
ATP Цинциннати Янник Синнер травма бедра
Владимир Клепач Источник: Ubitennis
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Футбол | 19 августа 2024, 17:25 6
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург

Матч пройдет 21 августа в 22:00 по Киеву

Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Бокс | 19 августа 2024, 14:30 2
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном

Американец утверждает, что заработает 40 миллионов долларов

Матч Стародубцевой в квалификации US Open прерван. Известна причина
Теннис | 20.08.2024, 02:04
Матч Стародубцевой в квалификации US Open прерван. Известна причина
Матч Стародубцевой в квалификации US Open прерван. Известна причина
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Футбол | 19.08.2024, 08:19
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Футбол | 20.08.2024, 07:05
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 10
Теннис
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 17
Футбол
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 3
Футбол
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
18.08.2024, 20:30 33
Футбол
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.08.2024, 12:03 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем