СИННЕР – о травме бедра: «Это немного другая проблема, чем была раньше»

Чемпион хардового Мастерса в Цинциннати Янник Синнер оценил свое физическое состояние перед US Open.

– Мы видели, как вы время от времени хватались за бедро во время матчей. Насколько сильно вы готовы рисковать?

– Я не буду рисковать перед US Open или другими турнирами Grand Slam. Конечно, иногда чувствую боль. Мне нужно понять, в чем именно дело, потому что я чувствую, что это немного другая проблема, чем была раньше. Надо проверить после этого турнира. Я болел около недели, потом приехала в Монреаль и сыграл два матча за один день. У меня было не так много времени, чтобы восстановиться после этих двух матчей, а потом я приехал сюда. Я пока не волнуюсь, так что я счастлив играть.

Главное – постараться быть в лучшей форме перед турниром Grand Slam. У меня есть неделя, финал в понедельник. У меня есть шесть хороших дней, чтобы восстановиться и поработать. Так что я не беспокоюсь о том, чтобы быть на 100 процентов на US Open, – сказал Синнер.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября.