Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
ATP
20 августа 2024, 03:55 | Обновлено 20 августа 2024, 04:10
175
0

Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира

Итальянец взял трофей на американском «тысячнике»

20 августа 2024, 03:55 | Обновлено 20 августа 2024, 04:10
175
0
Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (№1 АТР) стал победителем турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В финале 23-летний лидер мирового тенниса встретился с 26-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (№20 АТР) и добился победы в двух сетах.

WTA 1000 Цинциннати. Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:4), 6:2

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут.

Это был пятый очный поединок соперников, Синнер победил в четвертый раз.

Янник Синнер, выиграв трофей в Цинциннати, стал самым молодым чемпионом турнира за последние 16 лет. Он выиграл турнир, напомним, в возрасте 23 лет.

Ранее самым молодым теннисистом, который становился чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году ему был 21 год.

По теме:
Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рубка Синнер vs Зверев, мегакамбек шоумена. Известны финалисты в Цинциннати
Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Янник Синнер Фрэнсис Тиафо ATP Цинциннати
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Бокс | 19 августа 2024, 07:42 5
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 

Топ-промоутер выделил японца Наою Иноуэ

Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины
Футбол | 19 августа 2024, 22:27 9
Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины
Источник: Пихаленок будет вызван Ребровым в сборную Украины

Сборная Украины в сентябре в Праге сыграет в Лиге наций с Албанией и Чехией

Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 19.08.2024, 23:23
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Футбол | 19.08.2024, 08:19
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Футбол | 19.08.2024, 11:36
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
Мудрик здесь не поможет. Манчестер Сити уверенно разобрался с Челси
18.08.2024, 20:30 33
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
18.08.2024, 16:43 7
Футбол
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
18.08.2024, 22:26 5
Футбол
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
19.08.2024, 14:30 2
Бокс
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 4
Футбол
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
19.08.2024, 01:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем