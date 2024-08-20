Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира

Итальянский теннисист Янник Синнер (№1 АТР) стал победителем турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В финале 23-летний лидер мирового тенниса встретился с 26-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (№20 АТР) и добился победы в двух сетах.

WTA 1000 Цинциннати. Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:4), 6:2

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут.

Это был пятый очный поединок соперников, Синнер победил в четвертый раз.

Янник Синнер, выиграв трофей в Цинциннати, стал самым молодым чемпионом турнира за последние 16 лет. Он выиграл турнир, напомним, в возрасте 23 лет.

Ранее самым молодым теннисистом, который становился чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году ему был 21 год.