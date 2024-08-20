Синнер покорил Цинциннати, обновив историческое достижение турнира
Итальянец взял трофей на американском «тысячнике»
Итальянский теннисист Янник Синнер (№1 АТР) стал победителем турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США).
В финале 23-летний лидер мирового тенниса встретился с 26-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (№20 АТР) и добился победы в двух сетах.
WTA 1000 Цинциннати. Финал
Янник Синнер (Италия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (7:4), 6:2
Встреча теннисистов продолжалась 1 час 38 минут.
Это был пятый очный поединок соперников, Синнер победил в четвертый раз.
Янник Синнер, выиграв трофей в Цинциннати, стал самым молодым чемпионом турнира за последние 16 лет. Он выиграл турнир, напомним, в возрасте 23 лет.
Ранее самым молодым теннисистом, который становился чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году ему был 21 год.
Lift it high, Jannik! 🏆🙌@janniksin | @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/D9VAKhh0hy— ATP Tour (@atptour) August 20, 2024
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