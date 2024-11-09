Стало известно имя победителя турнира ATP в Меце

Французский теннисист Бенжамен Бонзи (ATP 124) завоевал титул на турнире ATP 250 в Меце (Франция). В финальном матче он победил британца Кэмерона Норри (ATP 57). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

ATP 250. Мец. Хард. Финал



Бенжамен Бонзи (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:4



Надо отметить, что француз третий раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и впервые стал чемпионом. 29-летний Кэмерон Норри 15-й раз в карьере дошел до финала на турнире АТР (впервые с февраля прошлого года) и боролся за свой шестой титул.