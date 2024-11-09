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ATP
09 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 00:51
102
0

Стало известно имя победителя турнира ATP в Меце

Французский теннисист Бенжамен Бонзи завоевал титул чемпиона на домашнем турнире

09 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 00:51
102
0
Стало известно имя победителя турнира ATP в Меце
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Бонзи

Французский теннисист Бенжамен Бонзи (ATP 124) завоевал титул на турнире ATP 250 в Меце (Франция). В финальном матче он победил британца Кэмерона Норри (ATP 57). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

ATP 250. Мец. Хард. Финал

Бенжамен Бонзи (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:4

Надо отметить, что француз третий раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и впервые стал чемпионом. 29-летний Кэмерон Норри 15-й раз в карьере дошел до финала на турнире АТР (впервые с февраля прошлого года) и боролся за свой шестой титул.

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ATP Мец Бенжамен Бонзи Кэмерон Норри
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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