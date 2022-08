Боруссия М не забила пенальти, но победила Герту и возглавила Бундеслигу

19 августа в стартовом матче 3-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах победила «Герту» с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте забил Алассан Плеа с пенальти.

А вот Йонас Хофманн не реализовал 11-метровый для хозяев поля на 70-й минуте матча.

Перед тем защитник «Герты» Филип Уремович получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Боруссия» М с 7 очками после трех матчей возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.

Бундеслига. 3-й тур

Боруссия М – Герта – 1:0

Голы: Плеа, 34 (пен)

Нереализованный пенальти: Хофманн, 70

Удаление: Уремович, 69 (вторая желтая).

Боруссия М: Зоммер, Итакура, Бенсебаини, Скалли, Эльведи, Крамер, Коне, Хофманн (Фридрих, 90), Нойхаус (Вольф, 90), Тюрам, Плеа (Херрманн, 90)

Герта: Кристенсен, Уремович, Кенни, Миттельштедт, Кемпф, Сердар (Боатенг, 83), Тузар (Зельке, 83), Шуньич (Боэтиус, 57), Лукебакио, Канга (Дардаи, 72), Эджуке (Йоветич, 72).

Предупреждения: Херрманн, 90 – Уремович, 34.

Судья: Йелленбек (Германия)

