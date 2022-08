Зинченко – в основе Арсенала на матч с Лестером

Сегодня, 13 августа «Арсенал» во втором туре АПЛ дома примет «Лестер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил не менять состав по сравнению с матчем первого тура против «Кристал Пэлас» (победа 2:0). А это значит, что Александр Зинченко снова выйдет в основе.

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

🚨 TEAM NEWS!



We're unchanged from our 2-0 win over Crystal Palace at Selhurst Park 🔥#ARSLEI