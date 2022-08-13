Зинченко – в основе Арсенала на матч с Лестером
Украинец снова выйдет с первых минут
Сегодня, 13 августа «Арсенал» во втором туре АПЛ дома примет «Лестер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил не менять состав по сравнению с матчем первого тура против «Кристал Пэлас» (победа 2:0). А это значит, что Александр Зинченко снова выйдет в основе.
«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус
🚨 TEAM NEWS!— Arsenal (@Arsenal) August 13, 2022
We're unchanged from our 2-0 win over Crystal Palace at Selhurst Park 🔥#ARSLEI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На фото украинец показал свою команду, которая проделала с ним путь
Об этом рассказал Амир Хан