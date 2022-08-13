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  4. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Лестером
Англия
13 августа 2022, 16:12 |
648
2

Зинченко – в основе Арсенала на матч с Лестером

Украинец снова выйдет с первых минут

13 августа 2022, 16:12 |
648
2
Зинченко – в основе Арсенала на матч с Лестером
ФК Арсенал

Сегодня, 13 августа «Арсенал» во втором туре АПЛ дома примет «Лестер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета решил не менять состав по сравнению с матчем первого тура против «Кристал Пэлас» (победа 2:0). А это значит, что Александр Зинченко снова выйдет в основе.

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

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Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 2
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udman1111
А Сетанта нам буде транслювати Манчестер Сіті. Дякуємо.
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