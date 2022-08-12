Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
13.08.2022 17:00 - : -
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 августа 2022, 17:00 | Обновлено 12 августа 2022, 17:12
147
0

Арсенал – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ждем новых успехов Александра Зинченко

12 августа 2022, 17:00 | Обновлено 12 августа 2022, 17:12
147
0
Арсенал – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 августа, в Лондоне состоится поединок 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на своем домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Арсенал

 

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил 25-летний украинец Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. В дебютном официальном поединке за новый клуб Зинченко оформил ассист, внеся весомую лепту в выездную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (2:0) в стартовом туре АПЛ.

Лестер

 

Для «лисов» розыгрыш 2021/22 окончился совсем неудачно. Итоговое восьмое место привело к тому, что команда Брендана Роджерса пролетела мимо всех еврокубков, при том, что от лондонского «Вест Хэма», забравшего путевку в Лигу конференций, её отделили какие-то четыре балла.

В межсезонье «Лестер» провел шесть товарищеских игр, в которых одержал четыре победы. В крайнем контрольном матче «Лестер» одержал верх над испанской «Севильей» (1:0), а в первом туре начавшегося чемпионата потерял два очка в поединке с «Брентфордом» (2:2).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.53 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рэмсдэйл – Тирни, Уайт, Габриэл, Зинченко, Локонга, Сака, Джака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

«Лестер»: Уорд – Эванс, Амарти, Кастань, Фофана, Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Варди, Пака.

13 августа, суббота

«Арсенал» – «Лестер»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Джеральд Мершарт – Бруно Сильва. Прогноз и анонс на бой
Нейт Ландвер – Дэвид Онама. Прогноз и анонс на бой
Марлон Вера – Доминик Крус. Прогноз и анонс на бой
прогнозы Лестер Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Лестер Денис Шаховец Александр Зинченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последние спарринги. Шахтер снова проведет два матча в один день
Футбол | 12 августа 2022, 16:11 0
Последние спарринги. Шахтер снова проведет два матча в один день
Последние спарринги. Шахтер снова проведет два матча в один день

Соперником будет «Аль-Фатех»

До 500 человек в день. В США рассказали о потерях армии рф
Война | 12 августа 2022, 15:49 4
До 500 человек в день. В США рассказали о потерях армии рф
До 500 человек в день. В США рассказали о потерях армии рф

Много погибших и раненых врагов

Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Футбол | 11.08.2022, 18:43
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Футбол | 12.08.2022, 13:56
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Футбол | 12.08.2022, 09:25
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Таблица коэффициентов. Можно ли тремя клубами обогнать Норвегию и Сербию?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
11.08.2022, 08:53 3
Теннис
Генштаб: «На Бахмутском направлении враг был вынужден отступить с потерями»
Генштаб: «На Бахмутском направлении враг был вынужден отступить с потерями»
11.08.2022, 08:17
Война
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 17
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
12.08.2022, 08:23
Теннис
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
Стало известно, какие каналы покажут матч Университатя – Заря
10.08.2022, 19:35 4
Футбол
Умер легендарный капитан львовских Карпат
Умер легендарный капитан львовских Карпат
11.08.2022, 11:44
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
12.08.2022, 11:45 4
Бокс
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
11.08.2022, 15:15 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности