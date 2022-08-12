В субботу, 13 августа, в Лондоне состоится поединок 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на своем домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

В межсезонье ряды «канониров» пополнил 25-летний украинец Александр Зинченко, за которого они заплатили «Манчестер Сити» 35 миллионов евро компенсации. В дебютном официальном поединке за новый клуб Зинченко оформил ассист, внеся весомую лепту в выездную победу «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (2:0) в стартовом туре АПЛ.

Лестер

Для «лисов» розыгрыш 2021/22 окончился совсем неудачно. Итоговое восьмое место привело к тому, что команда Брендана Роджерса пролетела мимо всех еврокубков, при том, что от лондонского «Вест Хэма», забравшего путевку в Лигу конференций, её отделили какие-то четыре балла.

В межсезонье «Лестер» провел шесть товарищеских игр, в которых одержал четыре победы. В крайнем контрольном матче «Лестер» одержал верх над испанской «Севильей» (1:0), а в первом туре начавшегося чемпионата потерял два очка в поединке с «Брентфордом» (2:2).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.53 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рэмсдэйл – Тирни, Уайт, Габриэл, Зинченко, Локонга, Сака, Джака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

«Лестер»: Уорд – Эванс, Амарти, Кастань, Фофана, Мэддисон, Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Варди, Пака.

13 августа, суббота