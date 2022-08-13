Англия13 августа 2022, 20:32 |
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ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер
Зрители увидели в матче сразу шесть голов
13 августа 2022, 20:32 |
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Сегодня «Арсенал» Александра Зинченко во втором туре АПЛ дома обыграл «Лестер» 4:2, а сам украинец провел на поле 77 минут.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Салиба (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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