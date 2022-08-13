Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер
Чемпионат Англии
Арсенал
13.08.2022, FT 4 : 2
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 августа 2022, 20:32 |
2272
0

ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер

Зрители увидели в матче сразу шесть голов

13 августа 2022, 20:32 |
2272
0
ВИДЕО. Победа Зинченко и компании. Как Арсенал обыграл Лестер
ФК Арсенал

Сегодня «Арсенал» Александра Зинченко во втором туре АПЛ дома обыграл «Лестер» 4:2, а сам украинец провел на поле 77 минут.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Салиба (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
По теме:
ВИДЕО. Как Манчестер Сити разгромил Борнмут. Обзор матча
Микель АРТЕТА: «Жезус расстроен. Забил два гола, а мог забивать четыре»
ВИДЕО. Ворскла разгромила Минай в контрольном матче
Александр Зинченко Арсенал Лондон Лестер Арсенал - Лестер Английская Премьер-лига видео видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать
Футбол | 13 августа 2022, 18:28 5
Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать
Динамо до завершения матчей с Бенфикой не планирует никого продавать

Главная цель - группа ЛЧ

Источник: матчи сборной Украины покажут в едином телемарафоне
Футбол | 13 августа 2022, 17:45 0
Источник: матчи сборной Украины покажут в едином телемарафоне
Источник: матчи сборной Украины покажут в едином телемарафоне

Права на матчи УЕФА передал государству

МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
Футбол | 13.08.2022, 06:25
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
МАРЛИСОН: «При угрозе вызову такси, 4 км до Словакии и самолет на Бразилию»
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 13.08.2022, 12:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.08.2022, 15:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
Определился соперник Днепра-1 в плей-офф квалификации Лиги Европы
11.08.2022, 23:55 18
Футбол
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «А что там по ватному боксу? Не заказывали?»
12.08.2022, 07:55 1
Теннис
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
Есть ли в списке Ломаченко? Усик назвал трех своих любимых боксеров
11.08.2022, 16:06
Бокс
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
Потеря еще одного евробойца. Заря крупно проиграла Университате
11.08.2022, 22:23 73
Футбол
Зантарая: о российском влиянии на дзюдо, отказе от титула чемпиона мира
Зантарая: о российском влиянии на дзюдо, отказе от титула чемпиона мира
12.08.2022, 16:21
Другие виды
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
Конец эпохи. Месси не попал в число 30 претендентов на Золотой мяч
12.08.2022, 22:01 14
Футбол
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
Источник: Цыганков отклонил предложения Аталанты и Вильярреала
11.08.2022, 18:43 12
Футбол
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
ФОТО. Украинская экс-гимнастка в бикини наслаждается отдыхом в Греции
12.08.2022, 04:04 2
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности