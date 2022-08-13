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Чемпионат Англии
Арсенал
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Англия
13 августа 2022, 18:57 |
3368
3

Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил

Новички Зинченко и Жезус великолепно вошли в сезон

13 августа 2022, 18:57 |
3368
3
Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 2-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 4:2. Дубль и два ассиста оформил Габриэл Жезус, а Александр Зинченко провел на поле 77 минут и был заменен на Кирана Тирни.

Лондонцы стартовали в сезоне с двух побед.

Среди других результатов отметим уверенную победу «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 2-й тур

Арсенал - Лестер 4:2
Голы: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартинелли, 75 - Салиба, 53 (в свои ворота), Мэддисон, 74

Манчестер Сити - Борнмут 4:0
Голы: Гюндоган, 19, де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (в свои ворота)

Брайтон - Ньюкасл 0:0

Саутгемтон - Лидс 2:2
Голы: Арибо, 72, Уокер-Питерс, 81 - Родриго, 46, 60

Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0

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Источник Sport.ua
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veter
Зина первый Жезика обнимает. Побратимы!
И тренер его бережёт - меняет. Лучшая оценка среди защитников - 6,7
Как сыр в масле. Пока к МСити в гости не приедут.
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