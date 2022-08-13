Жезус разрывает, Зинченко играет, Арсенал снова уверенно победил
Новички Зинченко и Жезус великолепно вошли в сезон
В поединке 2-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 4:2. Дубль и два ассиста оформил Габриэл Жезус, а Александр Зинченко провел на поле 77 минут и был заменен на Кирана Тирни.
Лондонцы стартовали в сезоне с двух побед.
Среди других результатов отметим уверенную победу «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. 2-й тур
Арсенал - Лестер 4:2
Голы: Жезус, 23, 35, Джака, 55, Мартинелли, 75 - Салиба, 53 (в свои ворота), Мэддисон, 74
Манчестер Сити - Борнмут 4:0
Голы: Гюндоган, 19, де Брюйне, 31, Фоден, 37, Лерма, 79 (в свои ворота)
Брайтон - Ньюкасл 0:0
Саутгемтон - Лидс 2:2
Голы: Арибо, 72, Уокер-Питерс, 81 - Родриго, 46, 60
Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
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