Англия14 августа 2022, 08:56 |
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ВИДЕО. Артета рассказал, почему не хотел бы играть против Жезуса
Главный тренер «Арсенал» – о победе над «Лестером»
14 августа 2022, 08:56 |
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В субботу «Арсенал» Александра Зинченко во втором туре АПЛ дома обыграл «Лестер» (4:2), а сам украинец провел на поле 77 минут, Габриэль Жезус оформил дубль и сделал 2 ассиста.
Вот что об этом сказал главный тренер команды Микель Артета.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Салиба (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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