ВИДЕО. Артета рассказал, почему не хотел бы играть против Жезуса

В субботу «Арсенал» Александра Зинченко во втором туре АПЛ дома обыграл «Лестер» (4:2), а сам украинец провел на поле 77 минут, Габриэль Жезус оформил дубль и сделал 2 ассиста.

Вот что об этом сказал главный тренер команды Микель Артета.