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Англия
14 августа 2022, 08:56 |
278
0

ВИДЕО. Артета рассказал, почему не хотел бы играть против Жезуса

Главный тренер «Арсенал» – о победе над «Лестером»

14 августа 2022, 08:56 |
278
0
ВИДЕО. Артета рассказал, почему не хотел бы играть против Жезуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В субботу «Арсенал» Александра Зинченко во втором туре АПЛ дома обыграл «Лестер» (4:2), а сам украинец провел на поле 77 минут, Габриэль Жезус оформил дубль и сделал 2 ассиста.

Вот что об этом сказал главный тренер команды Микель Артета.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Салиба (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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