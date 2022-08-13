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Англия
13 августа 2022, 17:10 | Обновлено 13 августа 2022, 18:24
4380
0

Арсенал – Лестер. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа в 14:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги

13 августа 2022, 17:10 | Обновлено 13 августа 2022, 18:24
4380
0
Арсенал – Лестер. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Setanta Sports

13 августа в 17:00 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Лестер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В основе у канониров заявлен украинский защитник Александр Зинченко.

Арсенал – Лестер. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Салиба (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Арсенал – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник Sport.ua
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