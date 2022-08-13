Англия13 августа 2022, 17:10 | Обновлено 13 августа 2022, 18:24
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Арсенал – Лестер. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 августа в 14:30 поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги
13 августа 2022, 17:10 | Обновлено 13 августа 2022, 18:24
4380
0
13 августа в 17:00 в матче 2-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Лестер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В основе у канониров заявлен украинский защитник Александр Зинченко.
Арсенал – Лестер. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
53’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Салиба (Арсенал).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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