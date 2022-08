ВИДЕО. Какая боль! Гаэль Монфис из-за травмы стопы снялся с матча

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 20) из-за травмы стопы правой ноги снялся с 1/8 финала в Монреале (Канада). Во втором сете француз подвернул ногу и не смог продолжить матч. В четвертьфинал прошел Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 82), который стартовал с квалификации турнира и уже успел обыграть третьего сеяного Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 5).

ATP Монреаль (Канада). Хард. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 2:6, 2:0 (снятие Монфиса)

Отметим, что француз не выходил на корт из-за пяточной шпоры, из-за которой ему пришлось пропустить Ролан Гаррос и Уимблдон. Монфис уже снялся с Мастерса в Цинциннати, который стартует на следующей неделе.

Далее 20-летний Дрейпер сыграет с Пабло Карреньо-Бустой (Испания, ATP 23). Это будет первая встреча между теннисистами.

Sport can be so cruel 😔



Monfils is forced to retire after sustaining an injury in his 3rd round match vs Draper #OBN22