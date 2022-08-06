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ATP
06 августа 2022, 12:47 |
313
0

ВИДЕО. Как два теннисиста-шоумена публику развлекали

Ник Кирьос и Фрэнсис Тиафо провели огненный матч

06 августа 2022, 12:47 |
313
0
ВИДЕО. Как два теннисиста-шоумена публику развлекали
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 6 августа, в 1/4 финала хардового турнира в Вашингтоне (США) состоялся матч между двумя шоуменами тенниса. Фрэнсис Тиафо (США, ATP 27) и Ник Кирьос (Австралия, ATP 63) подарили публике незабываемые эмоции. 

Это была первая встреча между австралийцем и американцем. Матч завершился победой Ника в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

Первый сет закончился на тай-брейке. Оба теннисиста удержали все свои подачи, хотя пару раз пришлось спасать брейк-поинты. В пятом гейме на подаче Фрэнсиса Ник заработал свой первый шанс взять подачу соперника, но американец уверенно отыграл поинт и забрал гейм. Далее в восьмом гейме спасать брейк-поинты пришлось Нику, причем сразу три. Но австралиец хладнокровно забрал пять поинтов в ряд. Самое интересное в первом сете случилось на тай-брейке. Кирьос сделал два мини-брейка и вел 1:4, но американец сумел камбекнуть и забрал тай-брейк со счетом 7:5.

Судьба второго сета также пришлась на тринадцатый гейм. В этот раз теннисисты более спокойно удержали свои подачи, только в двенадцатом гейме Ник имел сет-поинт на подаче американца, но сделать брейк не получилось.

Как и в первом сете, тай-брейк получился невероятно напряженным и крутым. Первый мини-брейк сделал Ник (3:4*), как и в прошлом сете, но Фрэнсис тут же отыграл поинт на приеме и забрал два поинта на подаче, тем самым заработав первый матчбол (6:5*). Но Ник, в свою очередь, уверенно забрал свои два поинта и вышел на второй сет-поинт во втором сете. Далее история повторилась - 8:7*, *8:9, 10:9*, 10:10*. И вот тут Ник дрогнул. Поинт на подаче австралиец проиграл и Тиафо оставалось только точно подать, но увы... Ник делает обратный мини-брейк, счет *11:11. Тиафо все же смог забрать свой второй поинт на подаче, тем самым заработав пятый и последний матчбол. Со счета 12:11* Ник забрал партию 12:14.

Третий сет был уже простой формальностью. Психологически Ник имел невероятное преимущество, а Фрэнсис в голове уже проиграл матч. Это подтвердил первый гейм, где Ник сразу же сделал брейк. В третьем сете на приеме Тиафо удалось выиграть всего три поинта, а австралиец сделал два брейка. Счет 2:6 в пользу феноменального Ника Кирьоса.

В полуфинале австралиец сыграет Микаэлем Имером (Швеция, ATP 115). Матч состоится 7 августа не ранее 02:00 по Киеву.

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