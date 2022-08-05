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  4. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
Англия
05 августа 2022, 22:25 | Обновлено 05 августа 2022, 23:08
6265
0

Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ

В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал»

05 августа 2022, 22:25 | Обновлено 05 августа 2022, 23:08
6265
0
Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
Setanta Sports

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за Арсенал в официальных матчах и сразу сделал ассист.

5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, и гол забил Габриэл Мартинелли.

Отличный дебют Александра Зинченко за «канониров» в АПЛ!

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Мартинелли
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Источник Sport.ua
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