Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ

Украинский защитник Александр Зинченко дебютировал за Арсенал в официальных матчах и сразу сделал ассист.

5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

На 20-й минуте Зинченко откликнулся на подачу с углового, головой переправил мяч во вратарскую, и гол забил Габриэл Мартинелли.

Отличный дебют Александра Зинченко за «канониров» в АПЛ!