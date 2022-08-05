Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»
Наставник «Шахтера» – об углубленном изучении украинского языка
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, какие у него есть трудности в изучении украинского языка.
«Вы говорите, что я очень хорошо владею украинским, но «і» и «ї» - это мне создает такие проблемы, что вы себе не представляете. Когда я на доске пишу какие-то тактические вещи или что-то о тренировках, мой штаб постоянно меня исправляет: «Игор, не «ї», а «і», как в слове «Мистер». Это один из моментов в украинском языке, над которым я еще работаю», - сказал Йовичевич.
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