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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 01:43 | Обновлено 05 августа 2022, 01:49
148
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»

Наставник «Шахтера» – об углубленном изучении украинского языка

05 августа 2022, 01:43 | Обновлено 05 августа 2022, 01:49
148
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Буквы «і» и «ї» создают мне такие проблемы...»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал, какие у него есть трудности в изучении украинского языка.

«Вы говорите, что я очень хорошо владею украинским, но «і» и «ї» - это мне создает такие проблемы, что вы себе не представляете. Когда я на доске пишу какие-то тактические вещи или что-то о тренировках, мой штаб постоянно меня исправляет: «Игор, не «ї», а «і», как в слове «Мистер». Это один из моментов в украинском языке, над которым я еще работаю», - сказал Йовичевич.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк
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Источник Трибуна
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