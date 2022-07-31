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  4. ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо
Англия
31 июля 2022, 10:59 |
2409
0

ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо

Пол Страттон занимался волонтерством после начала российско-украинской войны

31 июля 2022, 10:59 |
2409
0
ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо
ФК Эвертон

Болельщик «Эвертона» Пол Страттон стал одним из героев благотворительного матча против киевского «Динамо». Выйдя на замену вместо Делле Алли на последних минутах, он забил символический гол с пенальти.

Фанат заслужил это право волонтерской работой и помощью украинцам. Пол Страттон работает в городском совете Ливерпуля. Он использовал отпуск с работы, чтобы волонтерить на украинско-польской границе в марте.

Пол находился на границе Украины и Польши в Перемышле. Там он встречал украинцев, бежавших от войны. И каждый вечер по несколько часов раздавал украинцам шоколадки.

«Мы стоим прямо на границе, потому первое, что дети видят, когда въезжают в Польшу, это нас. У них улыбка на лице и берут столько шоколада, сколько хотят», – рассказывал Пол в марте.

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Источник ITV.com
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