ВИДЕО. Фанат Эвертона забил символический гол с пенальти в ворота Динамо

Болельщик «Эвертона» Пол Страттон стал одним из героев благотворительного матча против киевского «Динамо». Выйдя на замену вместо Делле Алли на последних минутах, он забил символический гол с пенальти.

Фанат заслужил это право волонтерской работой и помощью украинцам. Пол Страттон работает в городском совете Ливерпуля. Он использовал отпуск с работы, чтобы волонтерить на украинско-польской границе в марте.

Пол находился на границе Украины и Польши в Перемышле. Там он встречал украинцев, бежавших от войны. И каждый вечер по несколько часов раздавал украинцам шоколадки.

«Мы стоим прямо на границе, потому первое, что дети видят, когда въезжают в Польшу, это нас. У них улыбка на лице и берут столько шоколада, сколько хотят», – рассказывал Пол в марте.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.



He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine 👏 pic.twitter.com/OrZUUv8vci