ОФИЦИАЛЬНО. Аякс выкупил Брайана Бробби дорого. Контракт на 5 лет

20-летний нидерландский форвард Брайан Бробби подписал контракт с «Аяксом».

Договор будет действовать 5 лет. «Аякс» заплатил за трансфер немецкому клубу РБ «Лейпциг» 16,35 млн евро + 3 млн евро бонусами.

Интересно, что летом 2021 года Бробби ушел из «Аякса» в РБ «Лейпциг» в качестве свободного агента, а в январе вернулся в «Аякс» на правах аренды.

За немецкий клуб он сыграл 14 матчей во всех турнирах (без голов), а за «Аякс» у него в активе 32 матча и 13 забитых мячей.

Busy couple of days at the offices in Amsterdam but through a lot of teamwork and dedication we managed to sign 2 important players. Team is working hard together in preparation for the new season. ❌️❌️❌️ pic.twitter.com/ni36TSnym9