Украинцы сыграли первые раунды на грунтовых 25-тысячниках ITF

Александр Овчаренко сыграет в четвертьфинале турнира в Радомлье (Словения). Владислав Орлов, к сожалению, уступил в 1/8 финала турнира в Эш-сюр-Альзетти (Люксембург).

В 1/8 финала грунтового 25-тысячника ITF в Эш-сюр-Альзетти Владислав Орлов проиграл Лопесу Сан Мартину (Испания) в двух сетах со счетом 2:6, 3:6. Матч длился 1 час и 23 минуты.

В параллельной 1/8 финала грунтового 25-тысячника ITF в Радомлье Александр Овчаренко выиграл у Дуже Кекежа (Хорватия). Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 за 1 час и 24 минуты. Далее в четвертьфинале украинец сыграет с Томмазо Компануччи (Италия). Матч состоится 22 июля не ранее 13:00 по Киеву.

Стоит отметить, что Александр успешно играет и пары на этом турнире. Вместе с Матиасом Зукасом (Аргентина) он прошел в полуфинал. Полуфинальный матч состоится 22 июля не ранее 17:00 по Киеву. Аргентинско-украинский дуэт сыграет с Николаем Галаком (белоруссия) и Франом Нинчевичем (Хорватия).