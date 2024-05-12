Украина. Премьер лига12 мая 2024, 12:01 |
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Александрия – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 28-м туре УПЛ
12 мая 2024, 12:01 |
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Сегодня, 12 мая «Александрия» в матче 28-го тура УПЛ на стадионе «Ника» примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаковский, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Безерра, Шостак, Михайленко
«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Е. Пасич, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Мирошниченко, Гаджиев, Филиппов
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