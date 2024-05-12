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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 12:01 |
330
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Александрия – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 28-м туре УПЛ

12 мая 2024, 12:01 |
330
0
Александрия – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 12 мая «Александрия» в матче 28-го тура УПЛ на стадионе «Ника» примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаковский, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Безерра, Шостак, Михайленко

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Е. Пасич, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Мирошниченко, Гаджиев, Филиппов

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Александрия Днепр-1 Александрия - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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