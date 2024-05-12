Александрия – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 мая «Александрия» в матче 28-го тура УПЛ на стадионе «Ника» примет «Днепр-1». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кулаковский, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Безерра, Шостак, Михайленко

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Е. Пасич, Бабенко, Очеретько, Рубчинский, Мирошниченко, Гаджиев, Филиппов