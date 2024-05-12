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  4. ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика
Англия
12 мая 2024, 04:43 |
204
0

ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика

Михаил помог лондонцам обыграть «Ноттингем Форест» 3:2, украинец отличился на 10-й минуте

12 мая 2024, 04:43 |
204
0
ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут, а на 10-й забил гол.

Пресс-служба «Челси» отдельно опубликовала видео забитого мяча Мудрика:

«Lovely finish from Misha! 💫», – подписана публикация.

ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика

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видео Михаил Мудрик Ноттингем Форест Челси Ноттингем Форест - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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