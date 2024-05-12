11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут, а на 10-й забил гол.

Пресс-служба «Челси» отдельно опубликовала видео забитого мяча Мудрика:

«Lovely finish from Misha! 💫», – подписана публикация.

ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика