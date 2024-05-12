ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика
Михаил помог лондонцам обыграть «Ноттингем Форест» 3:2, украинец отличился на 10-й минуте
11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».
Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут, а на 10-й забил гол.
Пресс-служба «Челси» отдельно опубликовала видео забитого мяча Мудрика:
«Lovely finish from Misha! 💫», – подписана публикация.
ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика
Lovely finish from Misha! 💫#CFC | #NfoChe pic.twitter.com/JAsu3EB5gG— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2024
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