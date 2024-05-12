Шахтер седьмой раз нанес два поражения Динамо в одном сезоне

13-й раз в истории «Динамо» потерпело в ходе сезона два поражения от одного клуба. Семь двойных викторий над динамовцами отпраздновал «Шахтер», две – «Заря», по одной – «Карпаты», донецкий «Металлург», «Металлист» и «Десна». В свою очередь Марино Пушич стал 9-м тренером, сумевшим дважды взять верх над наставниками киевлян в одном чемпионате. Причем, как и Мирча Луческу в сезонах-2004/05 и 2012/13, и Луиш Каштру в УПЛ-2019/20, он выиграл у двух тренеров динамовцев: в первом круге – у Мирчи Луческу, а во втором у Александра Шовковского.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, дважды побеждавшие «Динамо» в чемпионатах Украины в одном сезоне