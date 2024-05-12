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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 11:50 | Обновлено 12 мая 2024, 12:20
177
0

Шахтер седьмой раз нанес два поражения Динамо в одном сезоне

Марино Пушич стал 9-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над киевлянами

12 мая 2024, 11:50 | Обновлено 12 мая 2024, 12:20
177
0
Шахтер седьмой раз нанес два поражения Динамо в одном сезоне
ФК Динамо

13-й раз в истории «Динамо» потерпело в ходе сезона два поражения от одного клуба. Семь двойных викторий над динамовцами отпраздновал «Шахтер», две – «Заря», по одной – «Карпаты», донецкий «Металлург», «Металлист» и «Десна». В свою очередь Марино Пушич стал 9-м тренером, сумевшим дважды взять верх над наставниками киевлян в одном чемпионате. Причем, как и Мирча Луческу в сезонах-2004/05 и 2012/13, и Луиш Каштру в УПЛ-2019/20, он выиграл у двух тренеров динамовцев: в первом круге – у Мирчи Луческу, а во втором у Александра Шовковского.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, дважды побеждавшие «Динамо» в чемпионатах Украины в одном сезоне

Сезон Клуб Тренер Тренер Динамо Счет
1997/1998 Карпаты Мирон МАРКЕВИЧ Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1:0 (г) 1:0 (д)
1997/1998 Металлург Д Владимир ОНИЩЕНКО Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1:0 (г) 2:1 (д)
2004/2005 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2:0 (г)
Йожеф САБО 3:2 (д)
2012/2013 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Юрий СЕМИН 3:1 (д)
Олег БЛОХИН 2:1 (г)
2012/2013 Металлист Мирон МАРКЕВИЧ Олег БЛОХИН 3:1 (г) 2:0 (д)
2013/2014 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Олег БЛОХИН 3:1 (д) 2:0 (г)
2015/2016 Шахтер Мирча ЛУЧЕСКУ Сергей РЕБРОВ 3:0 (г) 3:0 (д)
2016/2017 Шахтер ПАУЛУ ФОНСЕКА Сергей РЕБРОВ 4:3 (г) 1:0 (д)
2016/2017 Заря Юрий ВЕРНИДУБ Сергей РЕБРОВ 1:0 (д) 2:1 (г)
2019/2020 Шахтер Луиш КАШТРУ Александр ХАЦКЕВИЧ 2:1 (г)
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 1:0 (д) 3:1 (д) 3:2 (г)
2019/2020 Десна Александр РЯБОКОНЬ Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2:1 (г) 3:2 (д)
2022/2023 Заря Патрик ВАН ЛЕУВЕН Мирча ЛУЧЕСКУ 3:2 (д) 1:0 (г)
2023/2024 Шахтер Марино ПУШИЧ Мирча ЛУЧЕСКУ 1:0 (г)
Александр ШОВКОВСКИЙ 1:0 (д)

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Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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