Шахтер седьмой раз нанес два поражения Динамо в одном сезоне
Марино Пушич стал 9-м тренером, отпраздновавшим двойную викторию над киевлянами
13-й раз в истории «Динамо» потерпело в ходе сезона два поражения от одного клуба. Семь двойных викторий над динамовцами отпраздновал «Шахтер», две – «Заря», по одной – «Карпаты», донецкий «Металлург», «Металлист» и «Десна». В свою очередь Марино Пушич стал 9-м тренером, сумевшим дважды взять верх над наставниками киевлян в одном чемпионате. Причем, как и Мирча Луческу в сезонах-2004/05 и 2012/13, и Луиш Каштру в УПЛ-2019/20, он выиграл у двух тренеров динамовцев: в первом круге – у Мирчи Луческу, а во втором у Александра Шовковского.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, дважды побеждавшие «Динамо» в чемпионатах Украины в одном сезоне
|Сезон
|Клуб
|Тренер
|Тренер Динамо
|Счет
|1997/1998
|Карпаты
|Мирон МАРКЕВИЧ
|Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|1:0 (г)
|1:0 (д)
|1997/1998
|Металлург Д
|Владимир ОНИЩЕНКО
|Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|1:0 (г)
|2:1 (д)
|2004/2005
|Шахтер
|Мирча ЛУЧЕСКУ
|Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|2:0 (г)
|Йожеф САБО
|3:2 (д)
|2012/2013
|Шахтер
|Мирча ЛУЧЕСКУ
|Юрий СЕМИН
|3:1 (д)
|Олег БЛОХИН
|2:1 (г)
|2012/2013
|Металлист
|Мирон МАРКЕВИЧ
|Олег БЛОХИН
|3:1 (г)
|2:0 (д)
|2013/2014
|Шахтер
|Мирча ЛУЧЕСКУ
|Олег БЛОХИН
|3:1 (д)
|2:0 (г)
|2015/2016
|Шахтер
|Мирча ЛУЧЕСКУ
|Сергей РЕБРОВ
|3:0 (г)
|3:0 (д)
|2016/2017
|Шахтер
|ПАУЛУ ФОНСЕКА
|Сергей РЕБРОВ
|4:3 (г)
|1:0 (д)
|2016/2017
|Заря
|Юрий ВЕРНИДУБ
|Сергей РЕБРОВ
|1:0 (д)
|2:1 (г)
|2019/2020
|Шахтер
|Луиш КАШТРУ
|Александр ХАЦКЕВИЧ
|2:1 (г)
|Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|1:0 (д)
|3:1 (д)
|3:2 (г)
|2019/2020
|Десна
|Александр РЯБОКОНЬ
|Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|2:1 (г)
|3:2 (д)
|2022/2023
|Заря
|Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|Мирча ЛУЧЕСКУ
|3:2 (д)
|1:0 (г)
|2023/2024
|Шахтер
|Марино ПУШИЧ
|Мирча ЛУЧЕСКУ
|1:0 (г)
|Александр ШОВКОВСКИЙ
|1:0 (д)
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