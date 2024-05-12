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Чемпионат Украины
Карпаты-2
12.05.2024 13:00 - : -
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 мая 2024, 12:55 |
126
0

Рух-2 – Звягель, Карпаты-2 – Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 12 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги

12 мая 2024, 12:55 |
126
0
Рух-2 – Звягель, Карпаты-2 – Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE

12 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 28-й тур, 12 мая

  • 12:00. Рух-2 Львов – Звягель
  • 13:00. Карпаты-2 Львов – Локомотив Киев

Турнирная таблица

12:00. Рух-2 Львов – Звягель

13:00. Карпаты-2 Львов – Локомотив Киев

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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