12.05.2024 13:00 - : -
Украина. Вторая лига12 мая 2024, 12:55 |
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Рух-2 – Звягель, Карпаты-2 – Локомотив. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 12 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги
12 мая 2024, 12:55 |
126
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12 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 28-й тур, 12 мая
- 12:00. Рух-2 Львов – Звягель
- 13:00. Карпаты-2 Львов – Локомотив Киев
Турнирная таблица
12:00. Рух-2 Львов – Звягель
13:00. Карпаты-2 Львов – Локомотив Киев
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