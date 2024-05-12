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Карпаты-2
12.05.2024 13:00 – FT 3 : 2
Локомотив Киев
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Украина. Вторая лига
12 мая 2024, 20:53 | Обновлено 12 мая 2024, 21:07
823
0

Три претендента на путевку. Звягель выиграл и борется за повышение в классе

12 мая состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины

12 мая 2024, 20:53 | Обновлено 12 мая 2024, 21:07
823
0
Три претендента на путевку. Звягель выиграл и борется за повышение в классе
ФК Звягель

12 мая состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.

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Звягель выиграл и продолжает борьбу за повышение в классе.

Турнирное положение: ЮКСА Тарасовка (59 очков), Дружба Мировка и Звягель (по 58).

Победитель турнира повысится в классе, а еще две команды сыграют переходные матчи с двумя представителями Первой лиги.

Вторая лига. 28-й тур, 12 мая

12:00. Рух-2 Львов – Звягель – 1:2

Голы: Квас, 36 – Нестеров, 75 (пен), Гаврилюк, 90+5.

13:00. Карпаты-2 Львов – Локомотив Киев – 3:2

Голы: Буренко, 7, 11, Иродовский, 45 – Козий, 53, 75 (пен)

Турнирная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Богдан Козий (Локомотив Киев).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Козий (Локомотив Киев).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иродовский (Карпаты-2).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Буренко (Карпаты-2).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Буренко (Карпаты-2).
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чемпионат Украины по футболу Карпаты-2 Львов Вторая лига Украины Звягель Локомотив Киев Рух-2 Львов
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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