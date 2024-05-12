Три претендента на путевку. Звягель выиграл и борется за повышение в классе
12 мая состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины
12 мая состоялись два матча во Второй лиге чемпионата Украины.
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Звягель выиграл и продолжает борьбу за повышение в классе.
Турнирное положение: ЮКСА Тарасовка (59 очков), Дружба Мировка и Звягель (по 58).
Победитель турнира повысится в классе, а еще две команды сыграют переходные матчи с двумя представителями Первой лиги.
Вторая лига. 28-й тур, 12 мая
12:00. Рух-2 Львов – Звягель – 1:2
Голы: Квас, 36 – Нестеров, 75 (пен), Гаврилюк, 90+5.
13:00. Карпаты-2 Львов – Локомотив Киев – 3:2
Голы: Буренко, 7, 11, Иродовский, 45 – Козий, 53, 75 (пен)
Турнирная таблица
События матча
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