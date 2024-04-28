Орлов впервые в 2024 году сыграл в финале турнира ITF

Украинский теннисист Владислав Орлов (№651 ATP) остановился за шаг к титулу на турнире ITF M15 в Шымкенте (Казахстан).

В финальном поединке Владислав Орлов проиграл квалифаеру Савве Полухину (№1426 ATP), против которого с таким ще успехом сыграл неделю назад во втором раунде аналогичных соревнований.

Шымкент. Финал

Владислав Орлов (Украина) – Савва Полухин – 2:6, 3:6

Для Орлова это был 16-й финал на уровне ITF в карьере и первый в 2024 году. На счету Владислава 9 титулов.