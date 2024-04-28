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  4. Орлов впервые в 2024 году сыграл в финале турнира ITF
ITF
28 апреля 2024, 15:23 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:25
174
3

Орлов впервые в 2024 году сыграл в финале турнира ITF

Владислав уступил «нейтральному» теннисисту

28 апреля 2024, 15:23 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:25
174
3
Орлов впервые в 2024 году сыграл в финале турнира ITF
ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№651 ATP) остановился за шаг к титулу на турнире ITF M15 в Шымкенте (Казахстан).

В финальном поединке Владислав Орлов проиграл квалифаеру Савве Полухину (№1426 ATP), против которого с таким ще успехом сыграл неделю назад во втором раунде аналогичных соревнований.

Шымкент. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Савва Полухин – 2:6, 3:6

Для Орлова это был 16-й финал на уровне ITF в карьере и первый в 2024 году. На счету Владислава 9 титулов.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Orion-V
Соромно програвати супернику з рейтингом майже на 800 нижчим... Ще і з країни 404.
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+1
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Vitaly Kozak
Дивні якісь програші цьому орку. Недавно Крутих йому поступився, тепер Орлов...
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