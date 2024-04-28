ITF28 апреля 2024, 15:23 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:25
174
3
Орлов впервые в 2024 году сыграл в финале турнира ITF
Владислав уступил «нейтральному» теннисисту
28 апреля 2024, 15:23 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:25
174
3
Украинский теннисист Владислав Орлов (№651 ATP) остановился за шаг к титулу на турнире ITF M15 в Шымкенте (Казахстан).
В финальном поединке Владислав Орлов проиграл квалифаеру Савве Полухину (№1426 ATP), против которого с таким ще успехом сыграл неделю назад во втором раунде аналогичных соревнований.
Шымкент. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Савва Полухин – 2:6, 3:6
Для Орлова это был 16-й финал на уровне ITF в карьере и первый в 2024 году. На счету Владислава 9 титулов.
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Комментарии 3
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Соромно програвати супернику з рейтингом майже на 800 нижчим... Ще і з країни 404.
Показать Скрыть 1 ответ
Дивні якісь програші цьому орку. Недавно Крутих йому поступився, тепер Орлов...
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