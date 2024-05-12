Шахтер заработал 11-ю красную карточку в матчах с Динамо в УПЛ
19-летний Эгиналду стал самым молодым игроком, удаленным в украинском дерби
Удаление Эгиналду стало 25-м в матчах «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 11-м в рядах горняков. При этом бразилец оказался самым молодым игроком, заработавшим красную карточку в поединках двух наших грандов – 19 лет 276 дней. Прежний «рекорд» принадлежал экс-одноклубнику Эгиналду Дмитрию Чигринскому, который 6 ноября 2006 года проштрафился за день до своего 20-летия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все удаления игроков «Шахтера» в матчах с «Динамо» в УПЛ
|№
|Дата
|Игрок
|Мин.
|При счете
|Счет матча
|1
|16.06.2005
|Франселино МАТУЗАЛЕМ
|73'
|2:1
|3:2 (д)
|2
|06.11.2006
|Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|42'
|0:0
|0:1 (г)
|3
|06.11.2006
|Дарио СРНА
|90'
|0:1
|0:1 (г)
|4
|07.04.2013
|Ярослав РАКИЦКИЙ
|90'
|2:1
|2:1 (г)
|5
|05.10.2014
|Вячеслав ШЕВЧУК
|64'
|0:0
|0:1 (г)
|6
|01.05.2016
|Тарас СТЕПАНЕНКО
|80'
|3:0
|3:0 (д)
|7
|01.05.2016
|Александр КУЧЕР
|80'
|3:0
|3:0 (д)
|8
|14.04.2018
|ТАЙСОН
|90+4'
|0:1
|0:1 (д)
|9
|22.05.2019
|Давид ХОЧОЛАВА
|63'
|1:1
|1:1 (д)
|10
|10.11.2019
|ТАЙСОН
|82'
|1:0
|1:0 (д)
|11
|11.05.2024
|ЭГИНАЛДУ
|**
|1:0
|1:0 (д)
* со скамейки запасных; ** после матча
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