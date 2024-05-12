Шахтер заработал 11-ю красную карточку в матчах с Динамо в УПЛ

Удаление Эгиналду стало 25-м в матчах «Динамо» и «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 11-м в рядах горняков. При этом бразилец оказался самым молодым игроком, заработавшим красную карточку в поединках двух наших грандов – 19 лет 276 дней. Прежний «рекорд» принадлежал экс-одноклубнику Эгиналду Дмитрию Чигринскому, который 6 ноября 2006 года проштрафился за день до своего 20-летия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все удаления игроков «Шахтера» в матчах с «Динамо» в УПЛ

№ Дата Игрок Мин. При счете Счет матча 1 16.06.2005 Франселино МАТУЗАЛЕМ 73' 2:1 3:2 (д) 2 06.11.2006 Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 42' 0:0 0:1 (г) 3 06.11.2006 Дарио СРНА 90' 0:1 0:1 (г) 4 07.04.2013 Ярослав РАКИЦКИЙ 90' 2:1 2:1 (г) 5 05.10.2014 Вячеслав ШЕВЧУК 64' 0:0 0:1 (г) 6 01.05.2016 Тарас СТЕПАНЕНКО 80' 3:0 3:0 (д) 7 01.05.2016 Александр КУЧЕР 80' 3:0 3:0 (д) 8 14.04.2018 ТАЙСОН 90+4' 0:1 0:1 (д) 9 22.05.2019 Давид ХОЧОЛАВА 63' 1:1 1:1 (д) 10 10.11.2019 ТАЙСОН 82' 1:0 1:0 (д) 11 11.05.2024 ЭГИНАЛДУ ** 1:0 1:0 (д)

* со скамейки запасных; ** после матча