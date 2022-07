ОФИЦИАЛЬНО. Известный хавбек перешел из Ман Юнайтед в Ноттингем Форест

Английский хавбек Джесси Лингард перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест».

Детали контракта не обнародованы. По данным инсайдеров, соглашение будет действовать один год. Джесси будет играть за клуб-новичок АПЛ под номером 10.

У 29-летнего полузащитника завершился контракт с «Манчестер Юнайтед», и он стал свободным агентом.

В сезоне 2021/22 Джесси Лингард забил 2 гола в 16 матчах за МЮ в АПЛ.

