ВИДЕО. Додо успешно прошел медосмотр перед трансфером в Фиорентину

Правый защитник «Шахтера» Додо близок к завершению трансфера в итальянскую «Фиорентину».

Сегодня днем бразилец успешно прошел медицинское тестирование, необходимое для финализации сделки.

Также Додо дал небольшое интервью, в котором заявил, что очень рад перейти в стан «фиалок» и играть за эту команду.

Dodô is currently in Italy in order to sign his contract with Fiorentina. Shakhtar to earn €14.5m + €3.5m add-ons. 🟣 #Fiorentina



"Hi everyone, thank you. I'm very happy to play in Fiorentina", he tells @SpaceViola_ @danielcame. 🇧🇷 pic.twitter.com/AkUhWLPH1W