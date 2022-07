Соломон прибыл на медосмотр в Фулхэм

Как и ожидалось, сегодня вингер «Шахтера» Манор Соломон прибыл в Лондон для прохождения медосмотра перед переходом в «Фулхэм». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соломон перейдет в «Фулхэм» на правах годичной аренды. Его контракт с «Шахтером» действует до конца 2023 года, поэтому, скорее всего, больших денег «Горняки» за игрока не получат.

В прошлом сезоне на счету Соломона 4 гола и 2 ассиста в 26 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

Fulham updates. Manor Solomon is in London in order to undergo medical tests today then sign contract on a one-year loan after many twists - finally done. ⚪️⚫️🛩 #Fulham



Fulham also preparing contracts for Andreas Pereira. Done deal for £10m fee plus add-ons, three year deal.