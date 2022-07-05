Шахтер не получит денег за Соломона. Тот приостановит контракт с горняками

22-летний левый вингер «Шахтера» Манор Соломон близок к тому, чтобы стать футболистом «Фулхэма».

Ожидается, что израильтянин сегодня прибудет в Лондон для завершения сделки.

В «Фулхэм» Соломон перейдет на правах сезонной аренды. Он воспользуется механизмом ФИФА, который с 1 июля позволяет легионерам приостанавливать действие контрактов с клубами УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» выкупит контракт Манора у «горняков» за 7 миллионов евро, но после вступления в силу поправки ФИФА лондонцы приостановили переговоры, и в итоге решили воспользоваться предоставленной лазейкой.

Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года, а потому после окончания аренды в «Фулхэме» он будет волен сам выбирать новый клуб и подписывать с ним предварительное соглашение.

В перспективе это может означать, что «Шахтер» вообще не получит никакой денежной компенсации за уход Соломона.

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна выразил категоричное несогласие с циркуляром ФИФА и заявил, что его клуб готов идти в суд против Международной федерации футбола.