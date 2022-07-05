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  4. Шахтер не получит денег за Соломона. Тот приостановит контракт с горняками
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 17:19 | Обновлено 05 июля 2022, 17:27
203
0

Шахтер не получит денег за Соломона. Тот приостановит контракт с горняками

Израильтянин решил воспользоваться лазейкой от ФИФА

05 июля 2022, 17:19 | Обновлено 05 июля 2022, 17:27
203
0
Шахтер не получит денег за Соломона. Тот приостановит контракт с горняками
ФК Шахтер. Манор Соломон (справа)

22-летний левый вингер «Шахтера» Манор Соломон близок к тому, чтобы стать футболистом «Фулхэма».

Ожидается, что израильтянин сегодня прибудет в Лондон для завершения сделки.

В «Фулхэм» Соломон перейдет на правах сезонной аренды. Он воспользуется механизмом ФИФА, который с 1 июля позволяет легионерам приостанавливать действие контрактов с клубами УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» выкупит контракт Манора у «горняков» за 7 миллионов евро, но после вступления в силу поправки ФИФА лондонцы приостановили переговоры, и в итоге решили воспользоваться предоставленной лазейкой.

Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года, а потому после окончания аренды в «Фулхэме» он будет волен сам выбирать новый клуб и подписывать с ним предварительное соглашение.

В перспективе это может означать, что «Шахтер» вообще не получит никакой денежной компенсации за уход Соломона.

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна выразил категоричное несогласие с циркуляром ФИФА и заявил, что его клуб готов идти в суд против Международной федерации футбола.

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Источник The Athletic
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