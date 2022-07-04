ВИДЕО. Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые сыграет в 1/4 финале Шлема

Чилийский теннисист Кристиан Гарин неожиданно добрался до четвертьфинала Уимблдона.

В матче четвертого круга чилиец в статусе андердога сумел отыграться после двух проигранных партий австралийцу Алексу де Минауру.

Уимблдон. Четвертый круг

Кристиан Гарин (Чили) – Алекс де Минаур (Австралия) – 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)

Для чилийца это третий подобный камбэк на мейджорах.

Для Гарина это будет первый четвертьфинал на турнирах Grand Slam. За путевку в полуфинал Кристиан сразится против Ника Кирьоса, который одолел американца Брендона Накашиму (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2).

Чемпионский тай-брейк