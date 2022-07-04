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  4. ВИДЕО. Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые сыграет в 1/4 финале Шлема
Уимблдон
04 июля 2022, 18:50 |
348
0

ВИДЕО. Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые сыграет в 1/4 финале Шлема

Чилиец сотворил невероятный камбэк

04 июля 2022, 18:50 |
348
0
ВИДЕО. Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые сыграет в 1/4 финале Шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Гарин

Чилийский теннисист Кристиан Гарин неожиданно добрался до четвертьфинала Уимблдона.

В матче четвертого круга чилиец в статусе андердога сумел отыграться после двух проигранных партий австралийцу Алексу де Минауру. 

Уимблдон. Четвертый круг
Кристиан Гарин (Чили) – Алекс де Минаур (Австралия) – 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)

Для чилийца это третий подобный камбэк на мейджорах. 

Для Гарина это будет первый четвертьфинал на турнирах Grand Slam. За путевку в полуфинал Кристиан сразится против Ника Кирьоса, который одолел американца Брендона Накашиму (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2).

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Источник Sport.ua
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