ВИДЕО. Гарин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые сыграет в 1/4 финале Шлема
Чилиец сотворил невероятный камбэк
Чилийский теннисист Кристиан Гарин неожиданно добрался до четвертьфинала Уимблдона.
В матче четвертого круга чилиец в статусе андердога сумел отыграться после двух проигранных партий австралийцу Алексу де Минауру.
Уимблдон. Четвертый круг
Кристиан Гарин (Чили) – Алекс де Минаур (Австралия) – 2:6, 5:7, 7:6(3), 6:4, 7:6(6)
Для чилийца это третий подобный камбэк на мейджорах.
Для Гарина это будет первый четвертьфинал на турнирах Grand Slam. За путевку в полуфинал Кристиан сразится против Ника Кирьоса, который одолел американца Брендона Накашиму (4:6, 6:4, 7:6, 3:6, 6:2).
Чемпионский тай-брейк
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