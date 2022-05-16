ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покидает мадридский Атлетико

Мадридский «Атлетико» официально объявил, что форвард Луис Суарес покинет команду по окончании текущего сезона.

Матч 37-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:1) стал для 35-летнего уругвайца последним на домашней арене мадридского клуба.

Суарес играет за «Атлетико» с сентября 2020 года. В текущем сезоне он провел 44 матча и забил 13 голов во всех турнирах.

Кроме того, из «Атлетико» по окончании сезона уйдет хавбек Эктор Эррера.