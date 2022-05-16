ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес покидает мадридский Атлетико
Кроме того, из «Атлетико» по окончании сезона уйдет хавбек Эктор Эррера
Мадридский «Атлетико» официально объявил, что форвард Луис Суарес покинет команду по окончании текущего сезона.
Матч 37-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:1) стал для 35-летнего уругвайца последним на домашней арене мадридского клуба.
Суарес играет за «Атлетико» с сентября 2020 года. В текущем сезоне он провел 44 матча и забил 13 голов во всех турнирах.
Кроме того, из «Атлетико» по окончании сезона уйдет хавбек Эктор Эррера.
At the end of the game, the Wanda Metropolitano will pay tribute to Luis Suárez and Héctor Herrera, who are saying goodbye to the Red & White family today. #GraciasSuárez #GraciasHerrera pic.twitter.com/qR9Xkk8RD6— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 15, 2022
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