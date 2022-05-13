Германия13 мая 2022, 12:36 |
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ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на новый сезон
Команда будет играть в полосатом комплекте
13 мая 2022, 12:36 |
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«Боруссия» Дортмунд презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Футболки выполнены в полоску в традиционных для клуба черно-желтых цветах:
⚫🟡 DIFFERENT FROM DAY ONE - THE 22/23 BVB HOME KIT 🟡⚫— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 13, 2022
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