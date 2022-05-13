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  4. ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на новый сезон
Германия
13 мая 2022, 12:36 |
180
0

ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на новый сезон

Команда будет играть в полосатом комплекте

13 мая 2022, 12:36 |
180
0
ВИДЕО. Боруссия Дортмунд презентовала форму на новый сезон
ФК Боруссия Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд презентовала домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Футболки выполнены в полоску в традиционных для клуба черно-желтых цветах:

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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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