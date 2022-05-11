Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 11 мая в 22:15 перенесенный матч 33-го тура чемпионата Англии
11 мая в 22:15 в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии играют «Вулверхэмптон» и « Манчестер Сити».
Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко выйдет в основном составе «горожан».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Ман Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋— Manchester City (@ManCity) May 11, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Sterling, De Bruyne, Foden
SUBS | Steffen, Ake, Jesus, Grealish, Mahrez, Egan-Riley, Mbete, Palmer, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/nsaO0RoDUc
☝️ Chiquinho's first start— Wolves (@Wolves) May 11, 2022
🔥 Pedro & Raul up top
Our line-up for #WOLMCI!
🐺📋 pic.twitter.com/K16qzs7akO
События матча
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