Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

11 мая в 22:15 в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии играют «Вулверхэмптон» и « Манчестер Сити».

Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко выйдет в основном составе «горожан».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Ман Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

☝️ Chiquinho's first start

🔥 Pedro & Raul up top



Our line-up for #WOLMCI!



🐺📋 pic.twitter.com/K16qzs7akO