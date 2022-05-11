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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
38 1 : 3
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 мая 2022, 22:15 | Обновлено 11 мая 2022, 22:25
821
0

Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 11 мая в 22:15 перенесенный матч 33-го тура чемпионата Англии

11 мая 2022, 22:15 | Обновлено 11 мая 2022, 22:25
821
0
Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая в 22:15 в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии играют «Вулверхэмптон» и « Манчестер Сити».

Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко выйдет в основном составе «горожан».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Ман Сити. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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