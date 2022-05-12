Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1)

У гостей четыре гола забил Кевин Де Брюйне, еще один мяч провел Рахим Стерлинг. У хозяев поля отличился защитник Леандер Дендонкер.

У победителей весь матч на левом фланге защиты отыграл украинец Александр Зинченко.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и близок к чемпионству. «Ливерпуль» отстает на три очка за два тура до финиша.

АПЛ. 33-й тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:5

Голы: Дендонкер, 11 – Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлинг, 84.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Боли, Коуди, Кастро, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью (Кандл, 85), Рубен Невеш, Шикинью, Хименес (Хван Хи Чхан, 72), Нету (Тринкау, 72).

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Фоден (Грилиш, 81), Бернарду Силва, Стерлинг.

Предупреждение: де Брюйне, 78.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine