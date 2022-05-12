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  4. Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
11.05.2022, FT 1 : 5
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2022, 00:10 | Обновлено 12 мая 2022, 00:25
290
2

Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству

В победном матче принял участие украинский защитник Александр Зинченко

12 мая 2022, 00:10 | Обновлено 12 мая 2022, 00:25
290
2
Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1)

У гостей четыре гола забил Кевин Де Брюйне, еще один мяч провел Рахим Стерлинг. У хозяев поля отличился защитник Леандер Дендонкер.

У победителей весь матч на левом фланге защиты отыграл украинец Александр Зинченко.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и близок к чемпионству. «Ливерпуль» отстает на три очка за два тура до финиша.

АПЛ. 33-й тур

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:5

Голы: Дендонкер, 11 – Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлинг, 84.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Боли, Коуди, Кастро, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью (Кандл, 85), Рубен Невеш, Шикинью, Хименес (Хван Хи Чхан, 72), Нету (Тринкау, 72).

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Фоден (Грилиш, 81), Бернарду Силва, Стерлинг.

Предупреждение: де Брюйне, 78.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Кевин де Брюйне Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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Yura Юрий
Де Брюйне + Холанд это будет огонь....
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+1
Hg
Оторвался по полной
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0
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