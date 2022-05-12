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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
11.05.2022, FT 1 : 5
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2022, 02:20 | Обновлено 12 мая 2022, 02:29
107
0

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:5. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

12 мая 2022, 02:20 | Обновлено 12 мая 2022, 02:29
107
0
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:5. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 5:1.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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