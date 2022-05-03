Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграет в благотворительном матче, который организует UNICEF.



Украинец выступит в составе сборной мира против сборной Англии. Игра состоится 12 июня в Лондоне на Олимпийском стадионе.



«Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной», – заявил Шевченко.