Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии
Легендарный украинский футболист снова выйдет на поле
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграет в благотворительном матче, который организует UNICEF.
Украинец выступит в составе сборной мира против сборной Англии. Игра состоится 12 июня в Лондоне на Олимпийском стадионе.
«Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной», – заявил Шевченко.
Look who answered the call! 👀— Soccer Aid (@socceraid) May 3, 2022
Andriy Shevchenko (@jksheva7) is back with #SoccerAid for @unicef_uk this summer. 💙💛
📆 12 June
🏟️ @LondonStadium
🎟️ https://t.co/TFDwZ3rhoy pic.twitter.com/EERUb34jG8
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