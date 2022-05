Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграет в благотворительном матче, который организует UNICEF.



Украинец выступит в составе сборной мира против сборной Англии. Игра состоится 12 июня в Лондоне на Олимпийском стадионе.



«Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной», – заявил Шевченко.

Look who answered the call! 👀



Andriy Shevchenko (@jksheva7) is back with #SoccerAid for @unicef_uk this summer. 💙💛



📆 12 June

🏟️ @LondonStadium

🎟️ https://t.co/TFDwZ3rhoy pic.twitter.com/EERUb34jG8