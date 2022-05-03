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  4. Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии
Чемпионат мира
03 мая 2022, 20:24 |
2043
0

Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии

Легендарный украинский футболист снова выйдет на поле

03 мая 2022, 20:24 |
2043
0
Шевченко сыграет в благотворительном матче против сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграет в благотворительном матче, который организует UNICEF.
 
Украинец выступит в составе сборной мира против сборной Англии. Игра состоится 12 июня в Лондоне на Олимпийском стадионе.
 
«Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной», – заявил Шевченко.

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Андрей Шевченко благотворительный матч сборная Англии по футболу
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