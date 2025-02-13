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13 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:10
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0

Воспитанник Атлетико: «Всегда была мечта играть за Украину»

Богдан Милованов рассказал о выступлениях за молодежную сборную

13 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 13 февраля 2025, 14:10
775
0
Воспитанник Атлетико: «Всегда была мечта играть за Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

26-летний украинский защитник Богдан Милованов, который последние полгода находился в статусе свободного агента, подписал контракт со шведским клубом «Сириус».

В эксклюзивном интервью Sport.ua футболист признался, что всегда мечтал играть за сборную Украины, а также рассказал о времени, когда он находился в поиске новой команды:

– Вспомните выступления за молодежную сборную Украины

– У меня всегда была мечта играть за Украину. Когда я выступал за «Спортинг», меня пригласили в «молодежку». Провёл 7 матчей и забил один гол. Отличился в воротах Мальты. Тогда Руслан Ротань начинал свой первый отбор на Евро.

Моим конкурентом на позиции правого защитника был Ефим Конопля. Команда была хорошая. Не хватило немного опыта. Сейчас слежу за работой Ротаня в «Александрии». Однажды был даже в национальной команде, когда Андрей Шевченко был тренером. Провел с ними неделю.

– Полгода без футбола – это тяжело?

– Думал, что будет тяжело, но не думал, что настолько. Я ментально силен. Потому не сложил руки и все время работал с персональным тренером. Тренировался с одной командой в Мадриде. Я сейчас в лучшей форме, чем была раньше, – сказал Милованов.

26-летний футболист является воспитанником академии мадридского «Атлетико».

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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