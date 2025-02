Хименес повторил достижение Шевченка и Пулишича за Милан в Серии А

Сантьяго Хименес стал третьим игроком в истории «Милана», который забил в каждом из первых двух матчей своего дебютного сезона в Серии А.

15 февраля состоялась игра 25-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной». Поединок завершился минимально победой хозяев со счетом 1:0. Сантьяго забил единственный мяч.

До Хименеса этим достижением отметились только Андрей Шевченко и Кристиан Пулишич. Первый гол в лиге мексиканский форвард забил в матче против «Эмполи» (2:0).

В этом розыгрыше Серии А «Милан» находится на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 41 очко (11 побед, 8 ничьих, 5 поражений).

