Милан – Верона – 1:0. Спасительный гол новичка. Видео голов и обзор матча

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Миланом» и «Вероной».

Встречу принимал Сан Сиро в Милане.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Хименеса.

Серия А. 25-й тур

Милан – Верона – 1:0

Голы: Хименес, 75

Видеообзор матча: