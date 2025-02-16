15.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Италия16 февраля 2025, 04:55 |
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Милан – Верона – 1:0. Спасительный гол новичка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А
16 февраля 2025, 04:55 |
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В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Миланом» и «Вероной».
Встречу принимал Сан Сиро в Милане.
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Хименеса.
Серия А. 25-й тур
Милан – Верона – 1:0
Голы: Хименес, 75
Видеообзор матча:
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
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