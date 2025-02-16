Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Верона – 1:0. Спасительный гол новичка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
15.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 февраля 2025, 04:55 |
35
0

Милан – Верона – 1:0. Спасительный гол новичка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А

16 февраля 2025, 04:55 |
35
0
Милан – Верона – 1:0. Спасительный гол новичка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В субботу, 15 февраля, проходил матч 25-го тура Серии А между «Миланом» и «Вероной».

Встречу принимал Сан Сиро в Милане.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Хименеса.

Серия А. 25-й тур

Милан – Верона – 1:0

Голы: Хименес, 75

Видеообзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
По теме:
Хименес повторил достижение Шевченко и Пулишича за Милан в Серии А
Лукаку проводит второй лучший сезон по количеству ассистов
Лацио – Наполи – 2:2. Спасительный гол орлов. Видео голов и обзор матча
Милан Верона Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Сантьяго Хименес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Футбол | 15 февраля 2025, 10:16 9
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»

Всеволод Романенко вспомнил период адаптации Евгения Хачериди в «Волыни»

Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Футбол | 16 февраля 2025, 01:17 3
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас
Продолжили удачную серию. Известна оценка Миколенко за матч с Кристал Пэлас

Виталий Миколенко провел на поле весь матч

Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15.02.2025, 07:15
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Бокс | 15.02.2025, 06:51
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Футбол | 15.02.2025, 23:28
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
15.02.2025, 14:14 9
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 29
Теннис
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
Три молодых вратаря с опытом в УПЛ, которыми Динамо может заменить Бущана
14.02.2025, 11:19 9
Футбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 11
Бокс
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
14.02.2025, 15:05 1
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 4
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем