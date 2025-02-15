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15.02.2025 21:45 - : -
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Италия
15 февраля 2025, 03:58 |
10
0

Милан – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 15 февраля в 21:45 по Киеву

15 февраля 2025, 03:58 |
10
0
Милан – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на «Сан-Сиро» пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Вероной». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда с Пиоли добилась немалого, вплоть до возвращения в Лигу чемпионов и завоевание скудетто. Да и в прошлом сезоне было завоевано 2-е место. Но все равно руководство красно-черных решило сменить тренера. Ставка на Паулу Фонсеку не сработала, и под Новый год его сменил земляк, Сержиу Консейсау. Этот португалец выиграл Суперкубок, с победами над Ювентусом и Интером, но в первых же турах Серии А под его руководством приносили осечки. Да и поражение в Лиге чемпионов загребскому Динамо, хотя и не имело особенного турнирного значения, многих разозлило. В плей-офф с ПСВ, уже без Мораты, но с купленным как раз у голландцев Хименесом, был проигран 0:1 не без ошибки Меньяна. Неделей ранее в кубке с Ромой зато добились уверенных 3:1. После чего с Эмполи оформили гроссмейстерские 2:0.

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Верона

Клуб ухитряется держаться в Серии А. Он и в прошлом сезоне выиграл борьбу за выживание. Впрочем, тогда даже 38 очков хватило, чтобы закончить тот итальянский чемпионат на 13-й позиции - впрочем, от вылетевшей Фрозиноне была дистанция всего в одну победу. Сейчас у мастифов новый наставник, Паоло Дзанетти, но все те же самые цели. И даже промежуточные результаты практически те же: идут с динамиков по очку в среднем за сыгранный тур. И после январских поражений Наполи и Лацио сначала на выезде взяли ничью с новичком, Венецией, а потом за счет автогола победили в гостях у Монцы. В прошлом туре с Аталантой, что не блещет в 2025-м году, провалились напрочь, ничем не сумев ответить на 5 пропущенных мячей. Успели ли игроки отойти от такой пощечины?

Статистика личных встреч

1:0 в декабре стали 8-й победой россонери в очных поединках. А не проигрывают они с 2016-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу в этой паре. Гости намного слабее, так что ставим на красно-черных с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,94).

Прогноз Sport.ua
Милан
15 февраля 2025 -
21:45
Эллас Верона
Фора Милана (-1.5) 1.94 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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