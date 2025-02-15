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Италия
15 февраля 2025, 23:43 |
89
0

Борьба за еврокубки. Милан в напряженном матче вырвал победу у Вероны

«Россонери» обыграли соперника со счетом 1:0

15 февраля 2025, 23:43 |
89
0
Борьба за еврокубки. Милан в напряженном матче вырвал победу у Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан – Верона

В субботу, 15 февраля, прошел матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Милан» и «Верона».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Россонери» обыграли соперника со счетом 1:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал новичок «Милана» Сантьяго Хименес, который забил на 75-й минуте.

«Милан» продолжает борьбу за еврокубки и занимает пока седьмую строчку с 41 очком в активе. «Верона» идет 15-й с 23 баллами.

Чемпионат Италии. 25-й тур, 15 февраля.

Милан – Верона – 1:0
Голы: Хименес, 75.

Милан – Меньян, Тео, Тиав, Габбия, Уокер (Хименес, 46), Рейндерс, Фофана (Пулишич, 68), Соттиль (Рафаэл Леау, 46), Жоау Феликс, Муса, Хименес (Абрахам, 82).

Верона – Монтипо, Валентини, Коппола, Давидович, Суслов (Сиссе, 84), Брадарич (Ойегоке, 84), Кастанос (Лазович, 62), Дуда, Ньяссе (Бернед, 85), Тшатшуа, Сарр (Москера, 68).

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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