Борьба за еврокубки. Милан в напряженном матче вырвал победу у Вероны
«Россонери» обыграли соперника со счетом 1:0
В субботу, 15 февраля, прошел матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Милан» и «Верона».
Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». «Россонери» обыграли соперника со счетом 1:0
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Автором единственного гола в матче стал новичок «Милана» Сантьяго Хименес, который забил на 75-й минуте.
«Милан» продолжает борьбу за еврокубки и занимает пока седьмую строчку с 41 очком в активе. «Верона» идет 15-й с 23 баллами.
Чемпионат Италии. 25-й тур, 15 февраля.
Милан – Верона – 1:0
Голы: Хименес, 75.
Милан – Меньян, Тео, Тиав, Габбия, Уокер (Хименес, 46), Рейндерс, Фофана (Пулишич, 68), Соттиль (Рафаэл Леау, 46), Жоау Феликс, Муса, Хименес (Абрахам, 82).
Верона – Монтипо, Валентини, Коппола, Давидович, Суслов (Сиссе, 84), Брадарич (Ойегоке, 84), Кастанос (Лазович, 62), Дуда, Ньяссе (Бернед, 85), Тшатшуа, Сарр (Москера, 68).
El Bebote's goal gives us all three points! 🔥#MilanVerona #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 15, 2025
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