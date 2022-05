1 мая в 16:00 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Эвертон» и «Челси».

У хозяев поля, которые ведут борьбу за выживание, в основном составе вышел украинский защитник Виталий Миколенко.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Let's get it!



COME ON YOU BLUES 🔵#EVECHE