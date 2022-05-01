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35-й тур
Эвертон
1 : 0
Челси
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 мая в 16:00 матч 35-го тура чемпионата Англии

  • 01.05.2022 16:45
  • 1444 просмотра
  • 4 комментария
Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 16:00 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Эвертон» и «Челси».

У хозяев поля, которые ведут борьбу за выживание, в основном составе вышел украинский защитник Виталий Миколенко.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
47' ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    maverik, 01.05.2022 17:19
    +2
    Эх Виталя такой шанс про..ал.
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    online
    u6464u, 01.05.2022 17:53
    +1
    пруха была на стороне ливерпульцев, но удержаться будет тяжко .
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    online
    u6464u, 01.05.2022 17:39
    +1
    всё что надо знать, клуб абромовича играет против клуба усманова,кто же победит,ух какая интрига для ....
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    online
    samird, 01.05.2022 17:28
    0
    maverik, 01.05.2022 17:19
    Эх Виталя такой шанс про..ал.
    Так, хоча момент був динамічний. Але майстер мав вирішувати. В подібній ситуації треба бити скоріш на силу - краще в голкіпера пробиіти, адже є шас, що відскочить на свого гравця, або ще щось трапиться цікаве.
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