1 мая в 16:00 в матче 35-го тура чемпионата Англии играют «Эвертон» и «Челси».
У хозяев поля, которые ведут борьбу за выживание, в основном составе вышел украинский защитник Виталий Миколенко.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Эвертон – Челси. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Let's get it!— Everton (@Everton) May 1, 2022
COME ON YOU BLUES 🔵#EVECHE
Today’s Blues! 🔵#EVECHE pic.twitter.com/hw3vfjywCs— Everton (@Everton) May 1, 2022
Your Chelsea team news today! 👊#EveChe pic.twitter.com/6i9w1aFyfh— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 1, 2022
События матча
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
Источник — Sport.ua
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