Эвертон неожиданно обыграл Челси, Миколенко провел полный матч

Состоялись два матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.



«Эвертон» неожиданно обыграл «Челси» и заметно улучшил свои шансы сохранить прописку в АПЛ. Виталий Миколенко вышел в старте и сыграл полный матч.



Еще в одной встрече «Тоттенхэм» переиграл «Лестер», борьба с «Арсеналом» за зону Лиги чемпионов продолжается.



Чемпионат Англии. 35-й тур



«Эвертон» – «Челси» – 1:0

Гол: 1:0 – 47 Ришарлисон.



«Тоттенхэм» – «Лестер» – 3:1

Голы: 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 60 Сон Хын Мин, 3:0 – 79 Сон Хын Мин, 3:1 – 90+1 Ихеаначо



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