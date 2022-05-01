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35-й тур
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон неожиданно обыграл Челси, Миколенко провел полный матч

«Тоттенхэм» разобрался с «Лестером»

  • 01.05.2022 17:56
  • 1686 просмотров
  • 6 комментариев
Эвертон неожиданно обыграл Челси, Миколенко провел полный матч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялись два матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
 
«Эвертон» неожиданно обыграл «Челси» и заметно улучшил свои шансы сохранить прописку в АПЛ. Виталий Миколенко вышел в старте и сыграл полный матч.
 
Еще в одной встрече «Тоттенхэм» переиграл «Лестер», борьба с «Арсеналом» за зону Лиги чемпионов продолжается.
 
Чемпионат Англии. 35-й тур
 
«Эвертон» – «Челси» – 1:0
Гол: 1:0 – 47 Ришарлисон.
 
«Тоттенхэм» – «Лестер» – 3:1
Голы: 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 60 Сон Хын Мин, 3:0 – 79 Сон Хын Мин, 3:1 – 90+1 Ихеаначо
 
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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Олег Прок, 01.05.2022 18:08
    +5
    Важнейшая победа для ирисок. Миколенко становится незаменимым игроком основы. Но борьба за выживание в АПЛ для Евертона продолжается
    Ссылка
    online
    Макс Максов, 01.05.2022 18:25
    +2
    Челсі поплило конректно... С такими результатами, ще не ввійдуть в зону ЛЧ!
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 01.05.2022 18:26 (изменен)
    +1
    смотрел весь матч Эвертон-Челси.
    Не можливо виділити гравця "Евертону", який грав не зовсім добре.
    Но, по моему мнению, есть один самый лучший.
    Це воротар "Евертона".
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 01.05.2022 18:26
    +1
    pol-55, 01.05.2022 18:19
    Хороший початок сьогодні,Вест Хем не підкачай,т,я.Тотему ще Лівером грати.
    Вест Хем на Лиге Европы сосредоточен. Тяжело им будет с Арсеналом
    Ссылка
    online
    pol-55, 01.05.2022 18:19
    +1
    Хороший початок сьогодні,Вест Хем не підкачай,т,я.Тотему ще Лівером грати.
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 01.05.2022 18:27
    0
    Эвертон конкретно отскочил. Миколенко мог делать счет 2:0, но зарядил по воробьям.
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