Эвертон неожиданно обыграл Челси, Миколенко провел полный матч

Состоялись два матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Эвертон» неожиданно обыграл «Челси» и заметно улучшил свои шансы сохранить прописку в АПЛ. Виталий Миколенко вышел в старте и сыграл полный матч.
Еще в одной встрече «Тоттенхэм» переиграл «Лестер», борьба с «Арсеналом» за зону Лиги чемпионов продолжается.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Эвертон» – «Челси» – 1:0
Гол: 1:0 – 47 Ришарлисон.
«Тоттенхэм» – «Лестер» – 3:1
Голы: 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 60 Сон Хын Мин, 3:0 – 79 Сон Хын Мин, 3:1 – 90+1 Ихеаначо
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Источник — Sport.ua
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Не можливо виділити гравця "Евертону", який грав не зовсім добре.
Но, по моему мнению, есть один самый лучший.
Це воротар "Евертона".
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