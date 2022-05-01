Миколенко в стартовом составе Евертона на матч с Челси

В 35-м туре АПЛ «Эвертон» принимает на «Гудисон Парк» «Челси». В составе «ирисок» с первых минут выйдет на поле украинский защитник Виталий Миколенко. 22-летний защитник, перешедший в «Эвертон» в зимнее межсезонье, сыграл 8 матчей в английской Премьер-лиге.

Поединок «Эвертон» - «Челси» состоится в субботу, 1 мая. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.