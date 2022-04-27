Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с путиным

Александр напомнил, что спортсмены в рф – инструмент пропаганды

  • 27.04.2022 21:52
  • 930 просмотров
  • 0 комментариев
Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с путиным
© Инстаграм Сергея Стаховского

Украинский теннисист Александр Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с президентом россии владимиром путиным.
 
Долгополов раскритиковал позицию о «спорте вне политики» и напомнил о том, что российские спортсмены – инструмент пропаганды.
 
«Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.
 
Для многих людей ​​спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в россии и беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в россии, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее», – заявил Александр.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности