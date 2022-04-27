Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с путиным

Украинский теннисист Александр Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с президентом россии владимиром путиным.
Долгополов раскритиковал позицию о «спорте вне политики» и напомнил о том, что российские спортсмены – инструмент пропаганды.
«Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.
Для многих людей спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в россии и беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в россии, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее», – заявил Александр.
So, this Olympic champion Veronika Stepanova, says literally“russia is on the right track, and we will for sure win like we won in the Olympics”— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 26, 2022
russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.
Yeah, sure pic.twitter.com/DXX8DiFBxL
Источник — Sport.ua
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