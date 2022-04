Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с путиным

Украинский теннисист Александр Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с президентом россии владимиром путиным.



Долгополов раскритиковал позицию о «спорте вне политики» и напомнил о том, что российские спортсмены – инструмент пропаганды.



«Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.



Для многих людей ​​спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в россии и беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в россии, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее», – заявил Александр.

So, this Olympic champion Veronika Stepanova, says literally“russia is on the right track, and we will for sure win like we won in the Olympics”



russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.

Yeah, sure pic.twitter.com/DXX8DiFBxL