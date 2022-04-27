Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с путиным

Украинский теннисист Александр Долгополов сурово отреагировал на встречу российских спортсменов с президентом россии владимиром путиным.



Долгополов раскритиковал позицию о «спорте вне политики» и напомнил о том, что российские спортсмены – инструмент пропаганды.



«Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.



Для многих людей ​​спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в россии и беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в россии, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее», – заявил Александр.

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