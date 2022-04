Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно расписание матча США – Украина

15 – 16 апреля в Эшвиле женская сборная Украины по теннису проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США. Стало известно расписание поединка:

Пятница, 15 апреля

Элисон Риск – Даяна Ястремская

Джессика Пегула – Катарина Завацкая

Суббота, 16 апреля

Джессика Пегула – Даяна Ястремская

Элисон Риск – Катарина Завацкая

Дезире Кравчик/Шелби Роджерс – Людмила Киченок/Надежда Киченок

The draw is set for this weekend's @BJKCup action! pic.twitter.com/9IMMC6Z90i