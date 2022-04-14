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Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно расписание матча США – Украина

Поединок состоится 15 – 16 апреля

  • 14.04.2022 19:27
  • 609 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно расписание матча США – Украина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

15 – 16 апреля в Эшвиле женская сборная Украины по теннису проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США. Стало известно расписание поединка:

Пятница, 15 апреля

Элисон Риск – Даяна Ястремская

Джессика Пегула – Катарина Завацкая

Суббота, 16 апреля

Джессика Пегула – Даяна Ястремская

Элисон Риск – Катарина Завацкая

Дезире Кравчик/Шелби Роджерс – Людмила Киченок/Надежда Киченок

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 14.04.2022 19:56 (изменен)
    +1
    Все зависит от Даяны, если после первого дня будем лететь 0-2, 2 день можно не смотреть. Надо побеждать Даяне, Риске, а потом Пегулу, когда будем вести 2-1, то там и Завацкая может удивить!
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    online
    Persian, 14.04.2022 19:36
    -2
    Без шансів. За Світоліну і Костюк зрозуміло. А чому немає Калініної другої ракетки України?
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