Кубок Билли Джин Кинг. Стало известно расписание матча США – Украина

15 – 16 апреля в Эшвиле женская сборная Украины по теннису проведет выездной матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США. Стало известно расписание поединка:
Пятница, 15 апреля
Элисон Риск – Даяна Ястремская
Джессика Пегула – Катарина Завацкая
Суббота, 16 апреля
Джессика Пегула – Даяна Ястремская
Элисон Риск – Катарина Завацкая
Дезире Кравчик/Шелби Роджерс – Людмила Киченок/Надежда Киченок
The draw is set for this weekend's @BJKCup action! pic.twitter.com/9IMMC6Z90i— USTA (@usta) April 14, 2022
Источник — Sport.ua
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