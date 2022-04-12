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Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч против США

Элине Свитолиной не удалось найти замену

  • 12.04.2022 10:19
  • 585 просмотров
  • 1 комментарий
Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч против США
© БТУ. Сестры Киченок

Стала известна окончательная заявка женской сборной Украины по теннису на матч Кубка Билли Джин Кинг против США.

Нашу страну представят Даяна Ястремская и Катарина Завацкая в одиночном разряде, а также сестры Надежда и Людмила Киченок в паре.

Изначально в составе были Марта Костюк и Элина Свитолина. Место Костюк заняла Ястремская, а для Свитолиной, которая не может сыграть из-за травмы спины, не удалось найти замену.

Матч Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится 15-16 апреля. Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    online
    Persian, 12.04.2022 10:45
    0
    Не зрозумів, а де Калініна?
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