Стала известна окончательная заявка сборной Украины на матч против США

Стала известна окончательная заявка женской сборной Украины по теннису на матч Кубка Билли Джин Кинг против США.

Нашу страну представят Даяна Ястремская и Катарина Завацкая в одиночном разряде, а также сестры Надежда и Людмила Киченок в паре.

Изначально в составе были Марта Костюк и Элина Свитолина. Место Костюк заняла Ястремская, а для Свитолиной, которая не может сыграть из-за травмы спины, не удалось найти замену.

Матч Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится 15-16 апреля. Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.