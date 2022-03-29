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Свитолина не сыграет за сборную против США и пропустит несколько турниров

Элина приняла решение сделать небольшую паузу для восстановления

  • 29.03.2022 16:25
  • 1354 просмотра
  • 6 комментариев
Свитолина не сыграет за сборную против США и пропустит несколько турниров
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что пропустит некоторое время из-за травмы спины.  
 
Элина не сыграет за национальную сборную против США, а также пропустит начало грунтового сезона.
 
«Для меня это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев не только морально, но и физически. Я долго мучилась со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде. Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине, в Украине, и с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну, это дало мне огромный толчок продолжать и бороться на корте. 
 
Теперь мое тело больше не может этого выдерживать, и мне нужно отдохнуть. Поэтому мне грустно сообщать, что я не сыграю в Кубке Билли Джин Кинг и на нескольких моих любимых турнирах в Европе. Но я уверена, скоро увидимся! Спасибо всем за поддержку в этот непростой период», – написала Свитолина в инстаграме.

На данный момент известно, что Свитолина точно пропустит турниры в Чарльстоне и Штутгарте.

Матча Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится 15-16 апреля. Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    captain2009, 29.03.2022 17:07
    +1
    Spectra, 29.03.2022 17:03
    Причина не указана, но скорее не может играть теннис, когда такое положение в нашей стране!
    ясно, дякую. Всі ми зараз в такому розібраному стані, так що не дивно, що не може грати.
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 29.03.2022 17:58
    0
    дякуемо Єліно,повертайся коли відчуешь,що можешь грати на своєму справжньому рівні!
    Замініть Єліну,важко,думаю може Ангелина погодится ну і Даша Снігур у нас е
    Ссылка
    online
    Spectra, 29.03.2022 17:03
    0
    captain2009, 29.03.2022 16:51
    А чому Марта відмовилась? Чесно кажучи, не слідкую зараз дуже уважно за всіма рокировками.
    Причина не указана, но скорее не может играть теннис, когда такое положение в нашей стране!
    Ссылка
    online
    captain2009, 29.03.2022 16:51
    0
    Spectra, 29.03.2022 16:39
    Марта уже отказалась, ждём Цуренко, шансов что сыграет Калинина не так много!
    А чому Марта відмовилась? Чесно кажучи, не слідкую зараз дуже уважно за всіма рокировками.
    Ссылка
    online
    Spectra, 29.03.2022 16:39
    0
    captain2009, 29.03.2022 16:33
    Марта має замінити. І це вже міняє розклад. Еліні бажаю скоріше відновитися та повернутися.
    Марта уже отказалась, ждём Цуренко, шансов что сыграет Калинина не так много!
    Ссылка
    online
    captain2009, 29.03.2022 16:33
    0
    Марта має замінити. І це вже міняє розклад. Еліні бажаю скоріше відновитися та повернутися.
    Ссылка
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