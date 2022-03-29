Свитолина не сыграет за сборную против США и пропустит несколько турниров

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что пропустит некоторое время из-за травмы спины.
Элина не сыграет за национальную сборную против США, а также пропустит начало грунтового сезона.
«Для меня это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев не только морально, но и физически. Я долго мучилась со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде. Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине, в Украине, и с какой отвагой и мужеством наш украинский народ защищает нашу страну, это дало мне огромный толчок продолжать и бороться на корте.
Теперь мое тело больше не может этого выдерживать, и мне нужно отдохнуть. Поэтому мне грустно сообщать, что я не сыграю в Кубке Билли Джин Кинг и на нескольких моих любимых турнирах в Европе. Но я уверена, скоро увидимся! Спасибо всем за поддержку в этот непростой период», – написала Свитолина в инстаграме.
На данный момент известно, что Свитолина точно пропустит турниры в Чарльстоне и Штутгарте.
Матча Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится 15-16 апреля. Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.
Источник — Instagram
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Замініть Єліну,важко,думаю може Ангелина погодится ну і Даша Снігур у нас е
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