Свитолина снялась с турнира в Чарльстоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение пропустить грунтовый турнир WTA500 в американском Чарльстоне.

Свитолина пока заявлена за сборную Украины на матч с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг, который должен пройти 15-16 в Эшвиле на харде.

Турнир в Чарльстоне с призовым фондом 888 636 долларов должен пройти с 4 по 10 апреля.