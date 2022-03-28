Свитолина снялась с турнира в Чарльстоне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение пропустить грунтовый турнир WTA500 в американском Чарльстоне.
Свитолина пока заявлена за сборную Украины на матч с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг, который должен пройти 15-16 в Эшвиле на харде.
Турнир в Чарльстоне с призовым фондом 888 636 долларов должен пройти с 4 по 10 апреля.
Источник — Sport.ua
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