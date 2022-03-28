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Свитолина снялась с турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка не выступит на грунте перед матчем сборной

  • 28.03.2022 16:28
  • 640 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина снялась с турнира в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение пропустить грунтовый турнир WTA500 в американском Чарльстоне.

Свитолина пока заявлена за сборную Украины на матч с командой США в рамках Кубка Билли Джин Кинг, который должен пройти 15-16 в Эшвиле на харде.

Турнир в Чарльстоне с призовым фондом 888 636 долларов должен пройти с 4 по 10 апреля.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    VikyKrasotulechka, 28.03.2022 17:23
    0
    Молодец! Нужно всегда сниматься. . Лучше так. чем как всегда сливать всем кому попало...
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    online
    Spectra, 28.03.2022 16:43
    0
    Ничего! Калинина должна там себя показать
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